Ljubljančan pet let brez najemnine, nato še uničeno stanovanje: nova zgodba razkriva nočno moro lastnika

V četrtek smo poročali o lastnici stanovanja v Novi Gorici, ki pravi, da ji življenje greni ponavljajoč se in intenziven hrup iz stanovanja nad njo, pri iskanju rešitve pa je med drugim dobila tudi odgovor, naj se, če jo moti, odseli. A to še zdaleč ni edina zgodba o težavah, s katerimi se lahko srečajo lastniki stanovanj. Portal Ljubljanainfo.com namreč poroča o izkušnji ljubljanskega najemodajalca, ki trdi, da se je njegov boj z najemnikom vlekel več let. Njegova zgodba se je začela po razpravi o praznih stanovanjih in vprašanju, zakaj jih nekateri lastniki ne želijo oddajati.

Bralec je za portal povedal, da se ne strinja s trditvami, da postopki izselitve trajajo zgolj nekaj mesecev. V njegovem primeru naj bi trajali kar štiri leta in pol. »Na vsak sodni nalog za izselitev iz stanovanja se je pritožil in tako zavlačeval,« je opisal. Po njegovih besedah naj bi se najemnik tudi po več mesecev izmikal vročanju sodne pošte.

Stroški so se kopičili, najemnine pa ni bilo

Lastnik zatrjuje, da je moral sam plačevati odvetnika in sodne postopke. Za posamezno sodno takso naj bi odštel okoli 580 evrov, ura odvetnika pa naj bi ga stala 200 evrov. Toda težav s tem še ni bilo konec. Kot je povedal, najemnik zadnji dve leti ni plačeval niti stroškov upravnika. »Zadnji dve leti ni plačeval stroškov upravnika, zato sem moral stroške plačevati jaz kot lastnik, da ni prišlo do izvršbe na mojo plačo,« je pojasnil.

Po njegovih navedbah je najemnik ob odhodu za seboj pustil tudi pet let neplačanih najemnin.

Stanovanje je bilo uničeno

Ko je najemnik stanovanje nazadnje zapustil, se je po pripovedovanju lastnika razkrila še ena neprijetna plat zgodbe. Trdi, da je bilo stanovanje povsem uničeno, iz njega pa naj bi izginili tudi nekateri gospodinjski aparati. »Iz njega je ukradel pralni stroj, kuhalno ploščo, pečico,« je povedal za Ljubljanainfo.com.

Tudi po odhodu najemnika se zaplet ni končal. Lastnik pravi, da je moral na sodišču dokazovati, da najemnika v stanovanju ni več. Šele nato mu je bilo po njegovih navedbah stanovanje na glavni obravnavi dodeljeno v posest, čeprav je bil ves čas njegov lastnik.

Prav zaradi takšne izkušnje ima na vprašanje, zakaj nekateri lastniki stanovanj ne želijo oddajati, zelo kratek odgovor: »Zato lastniki ne oddajamo stanovanj.«

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