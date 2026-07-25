Ljubljančan skozi Karavanke prevažal pol kilograma heroina in 400 gramov kokaina: grozi mu 15 let zapora

V dopustniško prometno gnečo proti zahodu Evrope se je s svojim avtom v sredo odpravil tudi 35-letni Ljubljančan. Napotil se je proti avstrijski Koroški, kjer so ga na cilju najverjetneje pričakovali njegovi poslovni partnerji. Toda tik za karavanškim predorom so ga na mejni nadzorni točki iz prometa potegnili policisti avtocestne policijske postaje Beljak.

Ni znano, ali je bil pregled, ki je sledil preverjanju dokumentov, zgolj rutinski ali je nekdo prišepnil policistom, da prihaja zanje zanimiv potnik. V vozilu so med nadzorom našli tudi rjavo papirnato vrečko, v kateri je bil pravokotni paket, ovit v rjav lepilni trak in z oznako ZE. Vseboval je pol kilograma heroina, ob njem pa so v rjavi papirnati vrečki našli še vakuumsko zapakirani vrečki z napisom Tyson. Test je potrdil, da je substanca v obeh vrečkah kokain: iz večje so ga natehtali za 300 gramov, v manjši za 100.

Mamila so zaplenili, Slovenca pa pridržali ter ga prepustili preiskovalcem deželnega kriminalističnega urada Koroške, ki se ukvarjajo s področjem prepovedanih drog. V nadaljevanju so slednji zaslišali Ljubljančana, in ta je tudi priznal, da je prevažal mamila. Policija pa zaradi interesa preiskave ni razkrila, ali je bil 35-letnik zgolj kurir ali dejanski preprodajalec mamil, katerih tržno vrednosti so ocenili na 100.000 evrov.

Nadaljnjo usodo voznika je določilo državno odvetništvo v Celovcu, ki ga je poslalo v pripor ob Vrbskem jezeru. Zaradi večje količine mamil, ki za več kot 30-krat presega zakonsko določeno mejno količino za veliko nevarnost za zdravje ali življenje ljudi, Ljubljančanu (kljub izrečenemu priznanju kaznivega dejanja neupravičenega prometa z mamili) grozi do 15 let zapora.