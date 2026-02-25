  • Delo d.o.o.
SPOR

Slaba novica za Jankovića: sodišče je zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v Štepanjskem naselju

Toženi stranki morata takoj prenehati izvajati vse aktivnosti v zvezi z novim parkirnim režimom, to je med drugim izdajanje parkirnih dovolilnic in njihovo zaračunavanje, zaračunavanje parkirnine ter odvažanje vozil s pajki v delu naselja.
Zapis, ki je bil viden vsem mimoidočim. FOTO: Dejan Javornik
Zapis, ki je bil viden vsem mimoidočim. FOTO: Dejan Javornik
STA, M. J.
 25. 2. 2026 | 15:57
 25. 2. 2026 | 16:36
2:30
Okrajno sodišče v Ljubljani je z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. V njej nalaga Mestni občini Ljubljana, da do končne odločitve sodišča v tožbi, ki so jo zoper občino vložili prebivalci naselja, preneha izvajati letos uvedeni parkirni režim, so sporočili iz Iniciative za Štepanjsko naselje. Začasno odredbo in drugo aktualno dogajanje v zvezi s parkirišči v Štepanjskem naselju bodo v iniciativi predstavili v izjavi za medije danes ob 17. uri pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani. Kot so navedli, se začasna odredba nanaša tudi na javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, obema pa sodišče nalaga tudi, da morata nemudoma spustiti potopne stebričke.

Začasna odredba velja do pravnomočne odločitve

Kot izhaja iz začasne odredbe, ki jo je pridobila STA, morata toženi stranki takoj prenehati izvajati vse aktivnosti v zvezi z novim parkirnim režimom, to je izdajanje parkirnih dovolilnic in njihovo zaračunavanje, zaračunavanje parkirnine ter odvažanje vozil s pajki v delu naselja. Prav tako morata spustiti potopni stebriček na eni od parcel do končne odločitve sodišča. Na drugi parceli pa morata nemudoma odstraniti kovinski količek ter s tem omogočiti dovoz, sicer se tožečim strankam dovoli, da to na stroške občine storijo same. Začasna odredba velja do pravnomočne odločitve v sporu in še 30 dni po pravnomočnosti odločitve.

Od sredine januarja je namreč parkiranje v Štepanjskem naselju plačljivo, kar je med prebivalci povzročilo veliko nezadovoljstva. V začetku februarja so zato na ljubljansko okrajno sodišče vložili motenjsko tožbo in tožbo proti vznemirjanju lastninske pravice zoper Mestno občino Ljubljana. Kot so poudarili ob vložitvi tožbe, novi parkirni režim in režim območij za pešce na grob način omejujeta življenje občanov in posegata v zemljišča naselja, ki glede na zasnovo soseske in njihovo dosedanjo uporabo pripadajo etažnim lastnikom. Za tožbo so zbrali več kot 700 pooblastil, kar predstavlja več kot tretjino vseh stanovanj. Po navedbah iniciative v Štepanjskem naselju primanjkuje skoraj tisoč parkirnih mest.

parkiranjeLjubljanaMOLtožbasodišče
16:52
Novice  |  Svet
ZAOSTROVANJE

Huda eskalacija spora sredi Evrope, Orban že razporeja vojsko!

Madžarski premier ocenjuje, da Ukrajina načrtuje motenje energetskega sistema.
25. 2. 2026 | 16:52
16:28
Novice  |  Svet
ŠKANDAL

Mestna svetnica ujeta v sramotnem izpadu: »Pi**a ti materina neotesana. Ta še nikoli ni je**l« (VIDEO)

To naj bi se zgodilo med razpravo o vzdrževanju dvorišč mestnih vrtcev in osnovnih šol.
25. 2. 2026 | 16:28
16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
16:10
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA

Tragedija na Hrvaškem: prevrnjen čoln z migranti, en mrtev, več pogrešanih

Med poskusom nezakonitega prečkanja meje med BiH in Hrvaško so reševalci našli truplo moškega in dva preživela, enega sumijo tihotapljenja ljudi, preostale pogrešane še iščejo.
25. 2. 2026 | 16:10
16:10
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Merkur se obrača nazaj

Prihaja zmeda, a tudi dragoceni premor, ko naredimo red. Če bomo potrpežljivi, natančni, lahko iz obdobja zmede izstopimo močnejši.
25. 2. 2026 | 16:10
16:04
Bulvar  |  Tuji trači
LOČENI SEZNAMI

Melania in Donald Trump ustvarila precedens, ki spreminja tradicijo

Prva dama in predsednik različno izbirata goste, kar ustvarja zgodovinski precedens.
25. 2. 2026 | 16:04

