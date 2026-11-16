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LJUBLJANA PO LOKALNIH VOLITVAH

Ljubljančani poskrbeli za presenečenje: Jankoviću se obeta precej težji mandat, v mestnem svetu tudi spletni vplivnež Repić

Lista aktualnega župana je osvojila 13 mandatov, Levica deset.
Luka Mesec in Zoran Janković FOTO: Jože Suhadolnik, Matej Družnik
Luka Mesec in Zoran Janković FOTO: Jože Suhadolnik, Matej Družnik
STA, A. G.
 16. 11. 2026 | 07:45
 16. 11. 2026 | 07:56
7:07
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V Ljubljani, kjer bo potekal drugi krog županskih volitev, so volitve postregle tudi z večjo spremembo v mestnem svetu. Lista Zorana Jankovića, ki je imela v aktualnem mandatu skupaj z Gibanjem Svoboda in SD udobno večino, se bo tokrat morala pogovarjati z več listami in strankami. Največ mandatov v mestnem svetu je osvojila lista aktualnega župana Zorana Jankovića, in sicer 13, po številu svetniških mest pa z desetimi sledi Levica. V mestnem svetu bo glede na delne neuradne izide zastopanih še devet strank oziroma list, kar nakazuje na zahtevno sestavo koalicije.

Tudi v dosedanjem mandatu je imela največ svetnikov Lista Zorana Jankovića. Na listi je bilo sicer na zadnjih volitvah leta 2022 izvoljenih 18 svetnikov, tekom mandata pa se je okrepila za enega. Na drugem mestu po številu svetnikov je bilo Gibanje Svoboda, na listi katerega je bilo izvoljenih osem svetnikov, mandat pa so zaključili s sedmimi. Na listi SDS je bilo na prejšnjih volitvah izvoljenih šest svetnikov, ob koncu mandatu pa je stranka imela štiri člane mestnega sveta. Levica je mandat začela s štirimi svetniki, zaključila pa ga je s tremi. SD in NSi sta na prejšnjih volitvah osvojili po dve svetniški mesti. Po enega svetnika pa so imeli v iztekajočem se mandatu SLS, Piratska stranka, Vesna, Glas za otroke in družine ter Lista Šport za zdravje. Ob zaključku mandata sta imeli v mestnem svetu svoje predstavnike tudi novoustanovljeni stranki Demokrati (tri) in Mi, socialisti (enega). Jankovićeva lista je tokrat v mestnem svetu tako dobila manj mest kot pred štirimi leti. Medtem je Levica število svetnikov več kot podvojila glede na rezultat izpred štirih let.

Ljubljančani premešali sestavo mestnega sveta. FOTO: Delo UI
Ljubljančani premešali sestavo mestnega sveta. FOTO: Delo UI

Naravna koalicija bi bila levosredinska

Ljubljanski župan Zoran Janković v nedeljo o sestavljanju koalicije ni želel govoriti, dejal pa je, da se bo treba pogovoriti tudi z nosilcem liste Levice Luko Mescem, s katerim se bo sicer pomeril v drugem krogu županskih volitev. Po njegovih besedah bi bila sicer naravna koalicija v mestnem svetu levosredinska. »Treba bo narediti koalicijo, zdaj imamo pa kar velik izbor,« je dodal. Manjše število mestnih svetnikov kot pred štirimi leti pa je pripisal volji volivcev, ki da imajo vedno prav.

Mesec napoveduje projektne koalicije

Prvak Levice Luka Mesec je o sodelovanju v novi sestavi mestnega sveta, kjer bo Levica tokrat precej okrepljena, poudaril da med njihovimi prioritetami, kot so jih začrtali v volilnem programu, »ni nič, kar bi bilo ideološko sporno za katerokoli od list v mestnem svetu, tako da apriori ne bomo izključevali«. Kot je napovedal, bodo sklepali projektne koalicije s tistimi, ki so jim pripravljeni pomagati navedena področja postaviti za prioritete novega mandata. Znova je izpostavil skrb za mestne soseske in tekoč mestni promet, aktivno reševanje stanovanjske krize ter dostopnost do zdravstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe.

»Tekma je tekma, ampak po volitvah je treba zbrati dovolj modrosti, da lahko tudi s svojim nasprotnikom najdeš skupne točke,« je še poudaril. Dosedanjemu županu Jankoviću je čestital za dosežen rezultat, kot je ocenil, je bil njun odnos v kampanji gentlemanski. Pričakuje, da bo tak ostal tudi v nadaljevanju kampanje. Čaka ju namreč še dvotedensko merjenje moči za prevzem vodenja glavnega mesta. Mesec pri tem pričakuje podporo kar nekaj kandidatov, ki ne podpirajo aktualnega župana. Kar nekaj od njih je namreč že ocenilo, da so volivci na nedeljskih volitvah povedali, da si želijo sprememb. »Računam, da se bodo kandidati izjasnili enako kot ljudje, ki jih vsakodnevno srečujejo na ljubljanskih ulicah, in to je, da je bilo 20 let dovolj in da je čas za novega župana,« pravi sokoordinator Levice. Dober pokazatelj je po njegovi oceni tudi rezultat stranke v četrtnih skupnostih.

Janković verjame v podporo Ljubljančanov

Janković, ki je tokrat prvič pred izzivom prepričevanja Ljubljančanov v drugem krogu, pa je v odzivih dejal, da se bo tudi v tem moral znajti. Kot je ocenil, je 20 let dolga doba, kar je lahko minus, lahko pa tudi plus, saj pozna vse kotičke mesta. »Verjamem v Ljubljano, imam jo rad, Ljubljančani in Ljubljančanke pa se bodo odločili, koga želijo imeti za župana še naprej,« je še dodal.

O zmagi Jankovića v drugem krogu sta prepričana tudi aktualni podžupan Aleš Čerin in nekdanja ravnateljica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič, ki je bila na Listi Zorana Jankovića izvoljena za mestno svetnico. »Verjamem v to, da bodo tudi Ljubljančani prepoznali, da je potrebno nadaljevati s projekti. To, kako se je Ljubljana v zadnjih 20 letih spremenila, izboljšala, je neprimerljivo in težava naše politike, govorim o državni politiki, je ravno v tem, da se kar naprej menja in zato Slovenija stagnira,« je povedala Mihelič. V mestnem svetu pa meni, da bo zelo živahno in burno. »Upam samo, da bo v tolikšni meri prevladala zdrava pamet, da bomo uspeli kljub včasih navidez nasprotujočim stališčem najti skupne rešitve, ki bodo dobre za Ljubljano in Ljubljančane,« je dodala.

Mesca podprla tudi Šarec in Brglez

V štab Levice in njenega županskega kandidata pa je v nedeljo zvečer podporo prišlo izrazit tudi nekaj drugih znanih političnih obrazov, ki so med drugim kot pravo pot za nadaljnje delo ljubljanskega mestnega sveta izpostavljali svežino in iskanje političnih zavezništev.

Nekdanji evropski poslanec SD Milan Brglez, ki je sicer nedavno priznal, da stranki članarine ne plačuje več in se je od nje oddaljil, je ocenil, da sta energija in priložnost pravi za spremembo. »Zgledi po svetu vlečejo, da je to možno narediti in da lahko vodenje lokalnih skupnosti s strani levice prinese veliko boljše rezultate za ljudi,« meni. Prepričan je, da je zgodba, ki jo zagovarja Mesec, začetek dobre poti tudi za Slovenijo. Zase pa pravi, da je del Meščeve »širše podporne ekipe«. Glede morebitne menjave strank pa je bil skop, kot je dejal, ta trenutek o čem takšnem ne razmišlja. »Zgolj podpiram Luko Mesca z vsem svojim strokovnim in siceršnjim znanjem,« je dejal.

Da je vedno na strani tistih, ki prinašajo svežino, je v štabu dejal tudi evropski poslanec iz Svobode Marjan Šarec. Nekdanji premier, ki mu je vlada sicer razpadla tudi zaradi razhajanj prav z Levico, je poudaril, da četudi ima izkušnje s tedaj politično nezrelo stranko in si ne želi ponavljati izkušnje koalicije KUL, podpira Mesca kot politično osebnost. To pa po njegovih besedah nima nobene veze s »kakšnimi političnimi preferencami«.

»Ne glede na to, koliko je nekdo dober, je po 20 letih čas, da se tudi kaj spremeni,« je sklenil Šarec, sicer tudi nekdanji župan Kamnika.

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