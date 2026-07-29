Ljubljančanka skušala pomagati poškodovani ptici in dobila kazen! »Problem se ne bo rešil z gonjo tistih, ki nam ni vseeno«

Mestni golobi so že stoletja neizogiben del urbanega okolja. Ker gre za potomce udomačenih živali, so še danes tesno vezani na človeka, kar pa v praksi pogosto prinaša izzive; tako za urejenost mesta kot za tiste, ki skrbijo za dobrobit živali. Na spletu je te dni zakrožil zapis razočarane Ljubljančanke, ki že leta pomaga poškodovanim pticam. Nedavno je doživela posebej neprijetno izkušnjo.

V domačem nabiralniku jo je namreč pričakala globa zaradi hranjenja ptic. Kot opozarja v svojem zapisu, se ob striktnem kaznovanju povsem spregleda bistvo problema. Pojasnjuje, da pri njenem ravnanju ne gre za neodgovorno odmetavanje hrane ali ustvarjanje nereda: »Poškodovanega goloba je treba pregledati in oskrbeti. Najprej pa ujeti. To je skoraj vedno mogoče le s hrano. Kar mestni inšpektorat kaznuje,« pojasnjuje in dodaja: »Ne pobiram samo onemoglih, ki občepijo v kakem kotu. Največ je takih, ki še lahko letijo in jih je treba ujeti. Bodisi imajo zvezane noge, zaradi česar ne morejo normalno hoditi in iskati hrane, bodisi imajo strelne ali druge rane.« Brez pesti pšenice je ujetje in oskrba bolne živali, kot pravi, skoraj nemogoča, zato opozarja, da bi morali nadzorni organi ločevati med malomarnim odlaganjem odpadkov in pomočjo živalim.

Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen/Delo

Se uradna oseba ni identificirala?

Posebej grenak priokus pa je občanki pustil sam potek nadzora, ki ga opisuje kot neprijetno izkušnjo in nadlegovanje. Izza ovinka je za njo pridirjala oseba v civilu s ključi v roki, ki se ni identificirala ali pokazala izkaznice, temveč je neposredno zahtevala osebni dokument ter zavračala kakršen koli pogovor o zaščiti živali. Ker zavrača dajanje dokumentov neznanim osebam brez formalne predložitve pooblastil, je občanka identifikacijo odklonila. Kasneje je v nabiralniku vseeno prejela globo; uradno utemeljeno na »osebni zaznavi inšpektorice«, ki pa je ob samem dogodku po njenih besedah sploh ni bilo poleg.

Razočarana Ljubljančanka kot primer dobre prakse navaja nekdanji projekt Mestni golob, ki je težavo reševal s postavitvijo kontroliranih golobnjakov. V njih so ptice imele hrano in zavetje, populacijo pa so humano nadzorovali z menjavo jajc za umetna. Zato poziva k večjemu posluhu ter sodelovanju med mestnimi službami in stroko za zaščito živali. Opozarja namreč, da neznanje v kombinaciji z močjo prinaša slabe odločitve: »Problem golobov se ne bo rešil z gonjo tistih, ki nam zanje ni vseeno. Rešil se bo, ko se bo nehalo kaznovati posledice ter začelo odpravljati vzroke.«