Ljubljančanu umrla babica, občina pa: Če pogreba ne plačate sami, se ne morete posloviti

Vnuk se je našel v hudi stiski: babica mu je umrla, njene hčere pogreba niso želele naročiti, sam pa tega zaradi svojega finančnega položaja ni imel možnosti prevzeti. V takšnih primerih zakon jasnost nalaga občini – v tem primeru Mestni občini Ljubljana (MOL) – da poskrbi za pokop. A ko je želel izvedeti, kdaj in kje bo zadnje slovo od babice, je naletel na gluha ušesa. Javno podjetje Žale in MOL sta podatke zavrnila, češ da gre za »anonimni pokop«, pri katerem svojci nimajo možnosti prisotnosti.

S podjetja Žale so mu v pisnem odgovoru celo sporočili, da v primeru, ko svojec želi sodelovati ali biti obveščen o času pogreba, »izvedba občinskega pogreba ni v skladu z namenom tega instituta«. MOL pa je svojo prakso opravičeval s trditvijo, da so občinski pogrebi enaki za vse in da si svojci pravico do obveščenosti ter prisotnosti lahko zagotovijo le tako, da pogreb sami naročijo ter plačajo.

Po hitrem posredovanju Varuha človekovih pravic so vnuku tik pred zdajci le sporočili čas in kraj pogreba.

Pravica do pietete je temeljna ustavna pravica

Varuh človekovih pravic je v svoji ugotovitvi jasno zapisal: kršena je bila pravica do pietete, ki jo 35. člen Ustave RS varuje kot osebnostno pravico do duševne integritete. Pravico svojcev do sodelovanja pri pogrebu varuje tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v okviru 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).

Varuh se je pri svoji argumentaciji skliceval na odločbo Ustavnega sodišča RS (U-I-54/99), ki poudarja, da je odnos do mrtvih eno temeljnih civilizacijskih vprašanj. Ob tem je opozoril: »V tem, kako institucije ravnajo z ljudmi v trenutkih tragične izgube, se namreč kažeta humanost in kultura neke družbe.«

Prav tako je Varuh ostro zavrnil logiko, po kateri bi bil dostop do pogreba pogojen z denarjem: »Treba je torej ločiti dvoje: kdo naroči ali plača pogreb in kdo se sme od pokojnika posloviti. To, da nekdo ni naročnik ali plačnik pogreba, še ne pomeni, da nima pravice do pietete.«

Dostojno slovo od bližnjih je neodtujljiva pravica vsakega posameznika in ne privilegij tistih, ki imajo dovolj pod palcem, da pogreb plačajo sami.