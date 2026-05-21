Ljubljanica bo utripala v ritmu solidarnosti (FOTO)

Reka Ljubljanica bo v začetku junija že trinajsto leto zapored postala prizorišče ene najbolj srčnih športno-humanitarnih akcij pri nas. Priljubljeni dogodek 24 ur veslanja za dober namen bo letos potekal od petka, 5. junija, od 16. ure dalje, do sobote, 6. junija 2026, do 16. ure. Tokrat bodo veslači z zbranimi sredstvi pomagali otrokom, ki se šolajo na Osnovni šoli Livada Ljubljana in prihajajo iz socialno šibkejših družin.

Osnovni koncept prireditve ostaja zvest svoji tradiciji, saj združuje osebni športni izziv in globoko dobrodelno noto. Veslači bodo na povsem mirni in nezahtevni krožni progi preverjali, koliko krogov zmorejo preveslati v enem dnevu. Start in cilj bosta na Kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi 31, proga pa poteka skozi samo mestno središče z obratom pod mostom pri Ambroževem trgu. Posamezni krog je dolg 5,5 kilometra, udeleženci pa lahko za premagovanje razdalje uporabljajo vse vrste kajakov, kanujev ali desk za veslanje stoje oziroma supov. Vsak sodelujoči si poljubno izbira število preveslanih krogov, organizatorji pa ves čas vestno vodijo pregled časov in prevožene razdalje.

Proga poteka skozi samo mestno središče.

Dogodek je v minulih letih na vodo privabil tako vrhunske športnike kot popolne začetnike in znane obraze. Najvztrajnejši veslači se podajajo v prave ekstreme, saj rekord proge znaša neverjetnih 165 preveslanih kilometrov v štiriindvajsetih urah. V preteklosti sta posameznika, kot sta Anže Urankar in Matija Preskar, v enem dnevu zbrala tudi po 31 krogov. Prireditev ima izjemen družbeni odmev. Na vrhuncu prireditve na Ljubljanici vesla več sto dobrodelnežev, ki skupaj v enem koncu tedna preveslajo krepko čez 2500 kilometrov.

Prijave Uradni zaključek spusta s podelitvijo bo v soboto, 6. junija 2026, ob 16. uri na prostoru Kajak kanu kluba Ljubljana. Za vse dodatne informacije in prijave se lahko obrnete neposredno na Andreja Jelenca iz Kajakaške zveze Slovenije na telefonsko številko 041 745 112 ali prek elektronske pošte andrej.jelenc@kajak-zveza.si. Podrobnosti so na voljo tudi na spletnih straneh www.kajak-zveza.si in www.kajak-ljubljana.si. Pridite na Livado, preizkusite svoje moči, uživajte na vodi in vrnite nasmeh na obraze ljubljanskih osnovnošolcev.

Udeležba na dogodku temelji na donaciji

Organizatorji spusta, ki jih sestavljajo Kajakaška zveza Slovenije, Kajak kanu klub Ljubljana in dobrodelno društvo Hiša sonca, so se odločili, da bo letošnji izkupiček od donacij in sponzorstev v celoti namenjen šolskemu skladu OŠ Livada Ljubljana. Namen tega sklada je finančno pomagati tistim otrokom na šoli, ki si udeležbe na najrazličnejših taborih, šoli v naravi, športnih dnevih in ekskurzijah sicer ne morejo privoščiti. Z zbranimi sredstvi jim bodo omogočili nepozabna doživetja, ki se jih sicer ne bi mogli udeležiti, in s tem poskrbeli za njihovo enakopravno vključenost med vrstnike.

Spodbude veslačem pridejo z vseh koncev.

Če nimate lastnega kajaka ali supa, to sploh ni ovira za sodelovanje. Kajak kanu klub Ljubljana bo za vse obiskovalce brez lastne opreme zagotovil večje število stabilnih kanujev in rekreativnih kajakov za začetnike. Na prizorišču bodo ves čas prisotni tudi usposobljeni učitelji kajaka, ki vam bodo pred spustom predali osnovne napotke za prve zavesljaje. Zaradi tega ste toplo vabljeni tudi tisti, ki boste veslo v roke prijeli prvič v življenju, saj boste z nekaj dobre volje en krog zagotovo zmogli preveslati.

Najbolj zagnani so tudi po več urah veslanja veseli in nasmejani.

Udeležba na dogodku temelji na donaciji oziroma prijavnini 30 evrov, ki v celoti potuje v šolski sklad. Ta znesek vsem udeležencem zagotavlja hrano in pijačo med celotnim dogodkom, saj bo na klubu ves čas poskrbljeno za njihovo prehrano in počitek. Poleg tega vsi sodelujoči prejmejo spominsko majico prireditve. Za tiste najbolj tekmovalne organizatorji pripravljajo tudi posebne nagrade, ki jih bodo prejeli prvi trije posamezniki z največ preveslanimi krogi ter vsi tisti junaki, ki jim bo uspelo preveslati 10 krogov ali več.