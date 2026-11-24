V Mestni občini Ljubljana celovito obnovo Zaloške ceste načrtujejo v več fazah, po besedah vodje oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na občini Maje Žitnik ob tem ne pričakujejo večjih prometnih obremenitev. Obnovo bodo začeli pri vzhodni obvoznici. Pred vrati je tudi rekonstrukcija Jadranske in Vipavske ulice.

Najprej obnova med priključkom na vzhodno obvoznico in Kajuhovo ulico

Med izvajanjem del bo promet po Zaloški cesti potekal po enem pasu v vsako smer, je dejala Žitnik. Dela bodo začeli pri vzhodni obvoznici in se pomikali proti križišču s Kajuhovo ulico. O vseh zaporah bodo javnost redno obveščali. Gre za prvo etapo prenove Zaloške ceste, v drugi bo v prihodnosti sledila še prenova te vpadnice od križišča s Kajuhovo ulico do kompleksa Univerzitetnega kliničnega centra.

V prvi etapi bodo med priključkom na vzhodno obvoznico in Kajuhovo ulico prenovili načeto cestišče, razširili in uredili površine za kolesarje in pešce, odpravili arhitekturne ovire, obnovili komunalno infrastrukturo in na postajališčih Ljubljanskega potniška prometa (LPP) postavili nadstrešnice.

Pred vrati je tudi rekonstrukcija Jadranske in Vipavske ulice

Mestna občina je za izvedbo projekta oddala družbi KPL s partnerjema Trgograd in PZG, po pogajanjih pa so izbrali ponudbo v vrednosti 13,9 milijona evrov brez davka in 16,9 milijona evrov z davkom. Pred vrati je tudi rekonstrukcija močno načetih Jadranske in Vipavske ulice na jugozahodu prestolnice, ki povezujeta Tržaško cesto in Cesto v Mestni log. Mestna občina je za prenovo pred dnevi izbrala ponudbo KPL, ki je z davkom vredna nekaj manj kot 3,5 milijona evrov. Ker gre za dvopasovni prometnici bodo morali gradnjo tam izvajati ob popolnih zaporah. Z obnovo bodo začeli pri Cesti v Mestni log na odseku do Gerbičeve ulice. V drugem delu pa bodo pa bodo obnovili še odsek proti Tržaški cesti, kjer pa bodo zaradi sočasne obnove komunalne infrastrukture dela izvajali v pomladanskih mesecih.

Ulici sta omejeni z obstoječimi pozidavami, zato širitve niso možne, bodo pa uredili kolesarsko pot in pločnik. Tudi v tem primeru bodo uredili nadstrešnice na LPP postajališčih.

Sledijo še obnova Ceste Andreja Bitenca, Litostrojske ceste, del Celovške ceste

V mestni občini je v načrtih še nekaj drugih infrastrukturnih in investicijskih projektov, kjer so tik pred izborom izvajalcev. Po napovedih Maje Žitnik bi lahko pogodbe za izvedbo del sklenili še letos. Med temi so omilitveni ukrepi na Cesti Andreja Bitenca, kjer mestna občina sodeluje pri ureditvah, povezanih s stanovanjsko gradnjo Stanovanjskega sklada RS. Pri obnovi Litostrojske ceste, od Celovške ceste do gorenjske proge je v teku javno naročilo, v kratkem pričakujejo izbor izvajalca.

Večji projekt je rekonstrukcija Jurčkove ceste

Še večji je projekt celovite rekonstrukcije Jurčkove ceste, od Ižanske ceste do Peruzzijeve ulice, kjer je v teku izbor izvajalca, v bližnji prihodnosti naj bi stekla tudi dolgo napovedovana ureditev aleje Žale ob Tomačevski cesti. Uredili bodo sprevodno pot namenjeno pešcem, kolesarjem in pokopališki dejavnosti.

Načrtujejo tudi rekonstrukcijo s tovornim prometom obremenjene Ceste v Gorice, od Tržaške ceste do podjetja Scania Slovenija. Izpostavila je tudi pobude občanov za postavitev prometnovarnostnih zrcal na različnih lokacijah. Poudarila je, da vsako pobudo pogledajo z več vidikov - kakšna je želja, kakšna je tam poselitev, kaj cesta omogoča, ali je lastništvo na zemljišču za postavitev ogledala urejeno in zakaj si ogledalo občani želijo. Pojasnila je tudi, da je v zrcalu slika popačena, zaradi česar vozniki hitrosti kolesarja ali npr. voznika skiroja ne zaznajo ter tako manever izvedejo hitreje, kot bi sicer.