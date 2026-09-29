Ljubljanska univerza: naval na medicino, novi programi in študenti iz več kot 100 držav

Na ljubljanski univerzi v prihajajočem študijskem letu uvajajo dva nova študijska programa, to sta biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomija. Tudi letos je bilo sicer veliko zanimanja za program medicine, omejitev vpisa so uvedli na 71 rednih in enem izrednem študijskem programu, je na novinarski konferenci pojasnil rektor univerze Gregor Majdič.

Na študijskem programu medicine so letos po Majdičevih besedah ponovno povečali vpis, in sicer z 205 na 240 mest, prejeli pa so 467 prijav. Velik interes je tradicionalno tudi pri programih na umetniških akademijah, zdravstveni in veterinarski fakulteti, fakultetah za arhitekturo, računalništvo in oddelku za psihologijo na filozofski fakulteti. V zadnjih letih je presežek zanimanja tudi na fakulteti za farmacijo, ekonomski in pravni fakulteti, prav tako narašča zanimanje za fakulteto za strojništvo in fakulteto za gradbeništvo in geodezijo.

Kot pomembno novost letos je rektor izpostavil možnost prijave zamejskih Slovencev in Slovencev po svetu s slovenskim državljanstvom. Zanje so razpisali 416 mest, prijavilo se je 52 kandidatov, sprejeli pa so jih 32, največ na medicino in veterinarsko medicino. Veliko zanimanja za študij pri nas je tudi pri kandidatih iz držav zunaj EU, predvsem držav Zahodnega Balkana, od koder so letos prejeli več kot 3000 prijav, sprejeli pa so jih tisoč, pa tudi iz drugih delov sveta. »Imamo študente iz več kot 100 držav,« je navedel Majdič. Število vpisanih na ljubljansko univerzo na vseh treh stopnjah študija po njegovih besedah ostaja okoli 38.000.

Ob tem je Majdič izpostavil, da zaradi nekaterih starih stavb še vedno nimajo najboljših razmer za delo. V nove prostore se je sicer že preselila nova veterinarska fakulteta, medicinska fakulteta bo to naredila v naslednjih mesecih, ob tem pa začenjajo gradnjo fakultete za farmacijo in upajo, da bo čim prej stekla tudi gradnja fakultete za strojništvo. Sprejet je bil občinski prostorski načrt, ki na Roški ulici v Ljubljani predvideva gradnjo akademije za likovno umetnost, za katero pripravljajo arhitekturni natečaj, je še pojasnil.

Moja veda za tvojo vedo Univerza v Ljubljani v okviru Akademije prihodnosti razvija sodobno interdisciplinarno učno okolje, ki bo pri reševanju aktualnih družbenih in gospodarskih izzivov povezovalo študente, visokošolske učitelje, raziskovalce in zunanje partnerje. Gre za interdisciplinarne in problemsko usmerjene pilotne projekte, je pojasnila prorektorica Ksenija Vidmar Horvat. V novem študijskem letu se bodo po njenih besedah začeli izvajati tudi novi predmeti STEAM, ki bodo povezovali umetnost, humanistiko, naravoslovje in tehniko. Prvič bodo izvajali tudi predmete, poimenovane Moja veda za tvojo vedo, ki bodo študentom omogočili spoznavanje vsebin drugih ved. Univerza v novo študijsko leto vstopa tudi s posodobljenimi smernicami za uporabo umetne inteligence, ki določajo skupna izhodišča za njeno varno, odgovorno, premišljeno in pregledno uporabo. Kot ocenjuje prorektorica Maja Klun, umetno inteligenco zagotovo uporablja vsaj 90 odstotkov učiteljev, študenti pa verjetno prav vsi. Učitelji zato spreminjajo učni proces, poučevanje in predvsem preverjanje znanja. Vedno več se jih vrača k ustnemu preverjanju znanja, je pojasnila.

Pozdrav brucem

Ljubljanska univerza je članica številnih mednarodnih združenj. Ob skrbi za slovenski jezik pa so začeli v zadnjem letu intenzivno uporabljati nov strojni slovensko-angleški prevajalnik, ki so ga razvili sami. Ta omogoča študentom, ki pridejo na izmenjavo iz tujine, da lahko poslušajo predavanja v slovenščini s podnapisi v živo v angleščini, je pojasnil ter izpostavil, da je Univerza v Ljubljani tudi največja in najuspešnejša raziskovalna ustanova v Sloveniji.

Novo študijsko leto bodo tradicionalno začeli s prireditvijo Pozdrav brucem, v okviru katere se bodo med drugim predstavile vse članice Univerze v Ljubljani in številne organizacije. Z novim študijskim letom bodo na sedežu univerze po zgledu drugih evropskih mest odprli fizično trgovino z izdelki z logotipom univerze, ki gradijo njeno prepoznavnost.