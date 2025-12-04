Ljubljanske lučke nasmejale ves Balkan: To bo plodno leto (VIDEO)

Praznična razsvetljava v Ljubljani je že oživela, del spleta, predvsem uporabniki iz držav bivše skupne države, pa se spet praska po glavi: zvečer je mesto videti kot pravljica, čez dan pa marsikomu okrasje deluje … no, precej drugače. Ravno ta kontrast je v zadnjih dneh zanetil val komentarjev po regiji, potem ko se je na TikToku razširil posnetek obiskovalke. »To bo plodno leto!« se je glasil le eden od komentarjev pod posnetkom:

Kdo izbira lučke in zakaj so videti tako »znanstveno«?

Ozadje izbire praznične razsvetljave v prestolnici ni naključje. Koncept že leta nastaja v okviru umetniške tradicije družine Modic: dolgoletni avtor ikonične »Vesoljne Ljubljane« je bil pokojni umetnik Zmago Modic, po njegovi smrti pa okrasitev nadaljuje njegov sin Urban Modic.

Mestna občina Ljubljana in Turizem Ljubljana ob tem poudarjata, da lučke niso le lepe, ampak vsako leto nosijo sporočilo. Za sezono 2025/26 je naslov okrasitve »O razmerjih in odnosih«, pri čemer Urban Modic razlaga, da se koncept dotika odnosa do narave, do drugega človeka, do znanosti in vesolja. Po podatkih Turizma Ljubljana mesto krasi dobrih 50 kilometrov lučk in približno 850 svetlobnih skulptur in likov.