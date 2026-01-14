  • Delo d.o.o.
SNEG IN LED

Ljubljanski klinični center poka po šivih, v zadnjem tednu za sto odstotkov več nujnih operacij

Ni veliko bolnišnic, ki so sposobne opraviti tako velik obseg večjih urgentnih operacij poškodovancev dnevno, pravijo.
Foto: Leon Vidic
B. K. P.
 14. 1. 2026 | 08:29
 14. 1. 2026 | 08:55
2:58
A+A-

Večina običajnih državljanov, predvsem pa otrok, se je prejšnji teden razveselila obilnega sneženja, ki je zajelo vso državo, vključno z nižinami. A ko so snežinke nehale naletavati in se je sneg nakopičil na cestah, ulicah, pločnikih in drugih površinah, so se začele težave. Te so predvsem občutili zaposleni v zdravstvu, ki imajo zadnji teden polne roke dela s poškodbami, ki nastanejo ob padcih na spolzkih, večinoma poledenelih površinah. V najboljših primerih gre za udarnine, veliko pa na urgencah beležijo tudi zlomov. Še posebej obremenjena sta urgentna centra ter oddelka za travmatologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Maribor, kjer še vedno beležijo povečan obisk zaradi respiratornih bolezni, saj se sezona gripe še zdaleč ni končala, poleg tovrstnih bolnikov pa se je občutno povečalo tudi število tistih, ki so se poškodovali pri padcih na ledu.

»Z izjemno požrtvovalnostjo in reorganizacijo je klinični oddelek za travmatologijo v zadnjem tednu (zaradi nesreč zaradi snega in poledice) opravili za neverjetnih sto odstotkov več velikih urgentnih operacij poškodovancev,« so v objavi na družabnem omrežju zapisali na UKC Ljubljana, kjer so neverjetno ponosni na svoje zaposlene, ki iz dneva v dan nesebično pomagajo tistim, ki pomoč potrebujejo, čeprav priznavajo, da so zadnji teden že pri koncu z močmi. »V povprečju naša travmatološka ekipa navadno opravi do 10 večjih urgentnih operacij dnevno, v teh dveh tednih pa je opravila tudi do 20 večjih urgentnih operacij poškodovancev na dan, ne da bi Kirurška klinika zmanjšala obseg dela na drugih področjih, nekoliko pa je bilo potrebno prilagoditi elektivni program samega oddelka,« so dodali. 

Ponosni na sodelavce

Na delo, ki so ga opravili in ga še opravljajo v teh zahtevnih pogojih, so zelo ponosni, kot so navedli namreč tudi širše v regiji »ni veliko bolnišnic, ki so sposobne opraviti tako velik obseg večjih urgentnih operacij poškodovancev dnevno«. »Iskreno se zahvaljujemo celotnemu timu Kliničnega oddelka za travmatologijo in Kirurške klinike za ta velik doprinos in skrb za naše paciente,« so še zapisali, seveda pa si želijo, da se vremenske razmere čim prej izboljšajo in se priliv težjih poškodb zmanjša, saj je tak pogon težko zagotavljati dolgoročno. »Vendar bomo zdržali,« z optimizmom in zagonom zrejo v prihodnost.

Led in sneg se sicer res počasi topita, v naslednjih nekaj dneh, vsaj do sredine naslednjega tedna, bodo temperature po napovedih vremenoslovcev namreč ves dan v večjem delu države ostajale nad lediščem, kljub temu pa ostaja opozorilo iz prejšnjega tedna, da naj se, še posebej starejši, raje zadržujejo doma in po opravkih pošljejo mlajše sorodnike in sosede. Padci so namreč zanje lahko veliko bolj nevarni, operacije bolj zahtevne in okrevanje daljše.

