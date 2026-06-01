Ljubljanski mestni svetniki izglasovali razpis referenduma o spremenjenem parkirnem odloku, ta bo 12. julija

Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi in preobratih na dodatni izredni seji s 40 glasovi za in nobenim proti potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem odloku o urejanju prometa. Pred tem so sicer odlok umaknili. Zahtevo za referendum, ki bo 12. julija, je s 14.051 podpisi vložila Civilna iniciativa za Ljubljano. Kot je v imenu Mestne občine Ljubljana pojasnila Polona Zupan Klopčič, je pobudnikom referenduma, ki so zbirali overjene podpise, uspelo doseči petodstotni kvorum. Potrebnih je bilo 11.369 podpisov, zbrali pa so jih 14.051 podpisov, tako da so pogoji za naknadni referendum izpolnjeni.

Volivni upravičenci bodo na referendumu odgovarjali na vprašanje, ali so za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk, in ga je mestni svet sprejel 23. marca. Volilna opravila bodo po besedah Zupan Klopčič začela teči 11. junija, referendum pa bo 12. julija. Stroški referenduma so ocenjeni na milijon evrov, predstavniki iniciative pa imajo možnost zahtevo zanj umakniti, dokler se ne sprožijo vsi postopki, je pojasnila.

Svetnik Glasu za otroke in družine Aleš Primc je sicer menil, da je del sklepa o razpisu referenduma neustrezen oz. nezakonit, saj da se z referendumskim vprašanjem na naknadnem referendumu sprašuje zgolj, »ali ste za to, da se uveljavi ta in ta zakon oziroma ta in ta odlok, ki ga je sprejel državni zbor, v našem primeru pa svet Mestne občine Ljubljana«. Mestni svetniki so njegovo mnenje po pojasnilu Zupan Klopčič, da se občinske referendume razpiše skladno z določili statuta, ta pa je v tem smislu milejši, zavrnili. »Jaz sem vesela, da bomo zdaj končno razpisali ta referendum, in upam, da se ga bo tudi udeležilo čim več ljudi,« je razvoj dogodkov komentirala svetnica Levice Urška Honzak.

Zoran Janković upa na dobro udeležbo

Da upa na dobro udeležbo, je dejal tudi ljubljanski župan Zoran Janković. »Da preverimo, kaj delamo,« je utemeljil. Je pa ponovil, da bo referendum drag ter da bo treba za njegovo izvedbo poiskati 1500 ljudi, najeti šole in druge prostore za glasovanje ipd. Svetnik Vesne - zelene stranke Denis Striković je medtem izrazil upanje, da se bo pobudnikom referenduma in mestni upravi vendarle uspelo pravočasno dogovoriti za »nek mehanizem v korist vseh občanov«, da referendum ne bo potreben. To je odvisno od prvopodpisanega pod zahtevo Klemna Fajsa, je poudaril Janković. Kot je opozoril, je Fajsa v preteklosti trikrat povabil na sestanek, a neuspešno. Je pa zdaj dogovorjen za sestanek z njim v sredo zvečer, je razkril.

Mestni svetniki so sklep o razpisu naknadnega referenduma sprejeli brez glasu proti, in sicer na dodatni izredni seji. Pred tem so namreč na ločeni izredni seji nekaj manj kot tri ure razpravljali o umiku odloka o urejanju prometa in ga, četudi so vmes izvedeli, da je civilna iniciativa že vložila podpise za referendum, župan pa je napovedal, da bo sklep o njegovem razpisu na mizi svetnikov še danes, tudi izglasovali.