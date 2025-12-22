  • Delo d.o.o.
POLICIJSKI PES

Ljubljanski policisti presenetili sledilce s fotografijo, ob tem pa pozvali javnost ...

»December naj mine brez pokanja. Praznujmo odgovorno.«
FOTO: Bitsandsplits Getty Images/istockphoto
FOTO: Bitsandsplits Getty Images/istockphoto
N. P.
 22. 12. 2025 | 19:40
1:44
Policijska uprava Ljubljana je na facebooku delila simpatično objavo z jasnim sporočilom. Sledilce so razveselili s fotografijo nasmejane policistke in službenega kužka, na kateri pes zvesto gleda svojo »šefico« in pozorno čaka na navodila. A ob ljubkem prizoru so dodali tudi resen opomin: petarde rušijo mir – pri živalih, ljudeh in tudi pri službenih psih. Zato pozivajo: »December naj mine brez pokanja. Praznujmo odgovorno.«

V objavi so zapisali: »Pogled, ki pove več kot tisoč besed.« Poudarili so, da policistka in službeni pes delujeta kot ekipa, zato potrebujeta zbranost, varnost in okolje brez nepotrebnega stresa. Petarde po njihovih besedah ta mir rušijo – ne le pri domačih ljubljenčkih, temveč tudi pri službenih psih, ki morajo v vsakem trenutku ostati osredotočeni na delo.

Kako jim pomagati v času pokanja?

Če vašega psa ali mačko ob pokanju zgrabi panika, pomagajo predvsem mir, rutina in varno zavetje. Zaprite okna in spustite rolete, prižgite radio ali televizijo, da omilite poke. Ljubljenčku pripravite »varen kotiček« (odeja, boks, prostor, kjer se običajno umiri) in mu pustite, da se tja umakne. Ne kaznujte ga, če trepeta ali se skriva, in ga ne silite v stik – bolj pomaga vaša umirjena družba in normalno vedenje. Če se strah vsako leto stopnjuje, se pravočasno posvetujte z veterinarjem o dodatnih možnostih pomoči.

FOTO: Smrm1977 Getty Images/istockphoto
Pomagajo predvsem mir, rutina in varno zavetje. FOTO: Smrm1977 Getty Images/istockphoto

20:23
Novice  |  Slovenija
NAPAD OBSODILA PREDSEDNICA

Mama 12-letnega dečka, ki je bil napaden s solzilcem, opisala incident

Kot je povedala, se spomni samo rdečega curka in krikov sina. Omenila je še en soroden primer, v katerem je bila oseba poškropljena s solzivcem.
22. 12. 2025 | 20:23
Lifestyle  |  Praznično
MIRNO VZDUŠJE

Kako najlažje pregnati praznični stres

Preživljanje časa v družbi samega sebe lahko pomaga zmanjšati stres med prazniki
22. 12. 2025 | 19:30
Novice  |  Svet
ZDA

Trump spet šokiral: »Te živali so me poskušale napasti … in njeno spodnje perilo. Tako je pedantna, da je to čudovito« (VIDEO)

Govor predsednika ZDA je sprožil val šoka in memov po družbenih omrežjih.
22. 12. 2025 | 19:23
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE V DRUŽINI

Nočna drama v Brežicah – ženska pristala v bolnišnici

Žrtev je zdaj varna, zoper storilca pa poteka postopek, ki bo vključeval tudi kazensko ovadbo.
22. 12. 2025 | 19:11
Novice  |  Nedeljske novice
JEZIKOVNI NASVETI

Rokovanje z iztrebki je nečednost s črno piko

Tako kot se moramo znati pravilno rokovati, pa bi se morali vsi naučiti tudi več o pravilih lepe jezikovne stilistike.
22. 12. 2025 | 19:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Cene se spreminjajo iz ure v uro (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
