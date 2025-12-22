Ljubljanski policisti presenetili sledilce s fotografijo, ob tem pa pozvali javnost ...

Policijska uprava Ljubljana je na facebooku delila simpatično objavo z jasnim sporočilom. Sledilce so razveselili s fotografijo nasmejane policistke in službenega kužka, na kateri pes zvesto gleda svojo »šefico« in pozorno čaka na navodila. A ob ljubkem prizoru so dodali tudi resen opomin: petarde rušijo mir – pri živalih, ljudeh in tudi pri službenih psih. Zato pozivajo: »December naj mine brez pokanja. Praznujmo odgovorno.«

V objavi so zapisali: »Pogled, ki pove več kot tisoč besed.« Poudarili so, da policistka in službeni pes delujeta kot ekipa, zato potrebujeta zbranost, varnost in okolje brez nepotrebnega stresa. Petarde po njihovih besedah ta mir rušijo – ne le pri domačih ljubljenčkih, temveč tudi pri službenih psih, ki morajo v vsakem trenutku ostati osredotočeni na delo.

Kako jim pomagati v času pokanja?

Če vašega psa ali mačko ob pokanju zgrabi panika, pomagajo predvsem mir, rutina in varno zavetje. Zaprite okna in spustite rolete, prižgite radio ali televizijo, da omilite poke. Ljubljenčku pripravite »varen kotiček« (odeja, boks, prostor, kjer se običajno umiri) in mu pustite, da se tja umakne. Ne kaznujte ga, če trepeta ali se skriva, in ga ne silite v stik – bolj pomaga vaša umirjena družba in normalno vedenje. Če se strah vsako leto stopnjuje, se pravočasno posvetujte z veterinarjem o dodatnih možnostih pomoči.