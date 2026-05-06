PREKRŠKI

Ljubljanski poštar te dni voznikom vroča »ogromno kazni Darsa«, tam pa odgovarjajo ...

Pismonoša Luka po dopustu naletel na kup kazni za vinjete, ki jih vroča lastnikom vozil.
Dars odprl nov prometni nadzorni center v Mariboru FOTO: Dars
Nina Čakarić
 6. 5. 2026 | 11:23
4:16
Priljubljeni slovenski poštar Luka, ki ga številni spremljajo tudi na instagramu, Slovenija pa ga je spoznala tudi v resničnostnih šovih, je po prvomajskih počitnicah opozoril na nekaj, kar lahko hitro zaboli številne voznike. Ko se je vrnil z dopusta in spet stopil v vlogo pismonoše, je namreč opazil več pošiljk z globami zaradi neuporabe vinjete.

Ob tem se je nekoliko sarkastično pošalil tudi na račun Darsa, ki je bil v zadnjih dneh pod drobnogledom javnosti zaradi razmer na avtocestah. Medtem ko promet marsikje teče počasi, kazni očitno najdejo pot do nabiralnikov zelo hitro. »Pohvale Darsu, kazen na dom pošljejo takoj, ko je možno. Tako da pojdite preverit, do kdaj vam velja vinjeta. To, da so podaljšali vinjeto, je dosti ljudi zmedlo. In danes sem imel (kot poštar je vročal, op.a.) ogromno kazni z Darsa za voznike, ki so verjetno januarja lani kupili vinjeto in jim je zdaj  zapadla. Tukaj je pa Dars res brzinski pri pošiljanju kazni,« je svoje sledilce opozoril pismonoša Luka.

Dars: Zadnji dnevi po ničemer ne izstopajo

Na Darsu so za Slovenske novice poudarili, da cestninskega nadzora ne izvajajo le občasno ali v posebnih akcijah, ampak neprekinjeno skozi vse leto, zadnji dnevi pa, tako Dars, po globah »po ničemer ne izstopajo«. Tudi številke, ki so jih posredovali z Darsa, kažejo, da je bilo letos v primerljivem obdobju izdanih manj plačilnih nalogov kot lani. »V aprilu in do 4. maja maja smo izdali 5.484 plačilnih nalogov, v istem obdobju lani pa 8.846 plačilnih nalogov,« so navedli na Darsu.

Opozarja, da so mnogi lastniki vozil morda pozabili podaljšati e-vinjeto za svojega jeklenega konjička. FOTO: Zaslonski posnetek
Zaradi podaljšanja veljavnosti vinjet za štiri mesece je bilo pričakovano v začetku leta, v januarju in februarju, izdanih manj glob v primerjavi z letom prej, in sicer za dobro tretjino. »V januarju in februarju 2026 smo v okviru cestninskega nadzora nad obvezno uporabo e-vinjet za vožnjo po našem avtocestnem omrežju izdali 9.299 plačilnih nalogov, v januarju in februarju 2025 pa 14.193,« so navedli in dodali, da ne vodijo ločene evidence, ali je kazen izdana na terenu ali poslana po pošti.

Koliko znaša globa?

Voznike, ki se po avtocesti ali hitri cesti odpeljejo brez veljavne e-vinjete, lahko doleti globa v višini 300 evrov. »Globa za uporabo cestninske ceste brez veljavne e-vinjete je 300 evrov oziroma polovični znesek, če je globa plačana v osmih dneh od pravnomočnosti plačilnega naloga,« pojasnjujejo na Darsu. Ob tem dodajajo, da denar od teh glob ne ostane Darsu, temveč se globe od cestninskih prekrškov v celoti stekajo v državni proračun in niso prihodek družbe Dars.

Voznikom svetujejo: Preverite veljavnost vinjete

Na Darsu ob tem poudarjajo, da plačilnih nalogov ne izdajajo samo »v teh dneh«, ampak vse leto. Voznikom zato svetujejo, naj pravočasno preverijo, ali je njihova e-vinjeta še veljavna. Uporabnikom svetujejo nakup e-vinjete v uradni spletni trgovini Darsa. Kot uradne spletne trgovine poleg Darsa navajajo še Petrol, ASFINAG in ADAC. Pri tem opozarjajo, da vsi drugi ponudniki nepooblaščeno preprodajajo slovenske e-vinjete.

Veljavnost e-vinjete lahko vozniki kadar koli preverijo na uradni strani za prodajo e-vinjet. Vpišejo državo registracije in registrsko številko vozila, sistem pa pokaže, ali je vinjeta veljavna in do kdaj.

Nova aplikacija za hitro preverjanje

Dars je v začetku marca aktiviral tudi novo mobilno aplikacijo eVinjeta, ki je namenjena hitremu preverjanju veljavnosti vinjete. Uporabnik lahko registrsko tablico preprosto fotografira ali ročno vnese registrsko označbo, aplikacija pa pokaže, ali ima vozilo veljavno e-vinjeto.

e-vinjeteDarsavtocestaelektronska vinjeta
