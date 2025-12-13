Ljubljanski taksist sredi noči naletel na prizor, ob katerem zledeni kri v žilah! Kako bi reagirali vi?

Ljubljanski taksist je sredi noči doživel prizor, ob katerem bi se marsikomu naježila koža. Posnetek, ki kroži po družbenih omrežjih in je prestrašil številne uporabnike, prikazuje notranjost avtomobila: skozi vetrobransko steklo se vidi zamegljena Ljubljana, vidljivost je slaba, cesta pa je povsem prazna. Potem pa – kot v grozljivki – se iz megle nenadoma prikaže figura.

Na cesti stoji ženska, ovita v odejo in šal. V rokah drži nekaj, kar na prvi pogled spominja na živalsko truplo. A ob natančnejšem pogledu se vidi, da gre »le« za preprogo. Kljub temu prizor ni nič manj srhljiv: ženska se kljub bližajočemu se avtomobilu ne umakne, temveč stoji sredi ceste, se široko nasmehne in strmi naravnost proti vozniku. Za vse, ki so kdaj gledali kakšno grozljivko, je to jasen znak za alarm – ne izstopaj, obrni, zbeži. A najbolj verjetno gre za neškodljivo gospo, ki je ponoči zatavala na cesto in očitno ni povsem pri sebi.

»Nikoli ne veš, kdo je za njo – tam res ne smeš stati.«

Pod posnetkom se je usul plaz komentarjev in hitro je bilo jasno, da je prizor ljudi hkrati prestrašil, razjezil in zaskrbel. Mnogi so ga opisali kot nekaj, kar bi jih povsem zmedlo za volanom, drugi pa so se takoj vprašali o varnosti: kaj storiti, ko sredi megle pred seboj nenadoma zagledaš človeka?

»To je situacija, ko moraš poklicati tako rešilca kot policijo – vsaj jaz bi, zaradi njene varnosti in varnosti vseh drugih,« je zapisal eden. Podobno neposredno je dodal še drugi: »Bolezen. Pokličite rešilca in policijo – s tem ji lahko rešite življenje.«

A takoj za skrbjo se je med komentarji pojavil še drug, bolj temen občutek – nelagodje in nezaupanje, da bi šlo lahko tudi za past. »In si predstavljaj, da izstopiš, da bi pomagal, potem pa iz jarka skočijo njeni ‘bratje’, te ob treh zjutraj oropajo in še pretepejo …« je posvaril nekdo.

Na cesti stoji ženska, ovita v odejo in šal. V rokah drži nekaj, kar na prvi pogled spominja na živalsko truplo. A ko se pogleda natančneje, naj bi šlo "le" za tepih. FOTO: Zajem Zaslona Facebook

Veliko bralcev pa je posnetek razumelo predvsem kot neposredno prometno nevarnost – ne le za žensko, temveč za vse voznike, ki bi lahko zaradi šoka zavirali prepozno, ali sunkovito. Ena od uporabnic je to razložila brez olepševanja: »Voziš in ob treh zjutraj vidiš žensko na cesti … problem ni samo, da bi lahko umrla, ampak tudi, da bi lahko nekdo drug nastradal zaradi tega. Ni prijetno voziti in kar naenkrat zagledati človeka sredi ceste. Od strahu bi mi srce odpovedalo ali bi se zaletela. Takšni ljudje potrebujejo zaščito in pomoč, da jih nekdo umakne s ceste. Nihče normalen ne tava tako ponoči … tu je potrebna skrb – zanjo in za voznike.«

»Kot v grozljivki. Upam, da se je dobro končalo!« je zapisal nekdo in v nekaj besedah povzel tisto tesnobo, ki jo posnetek sproži v prvih sekundah.

»Podobno situacijo sem imel, ko sem se iz Bolgarije vozil ...«

Da takšne »figure iz megle« niso le spletna legenda, pa so pokazale osebne izpovedi, ki so se hitro razširile po komentarjih. »Podobno situacijo sem imel pri Paraćinu, ko sem se iz Bolgarije vozil s tovornjakom. Bilo je okoli pol treh, megla, vidljivost nična. Zdelo se mi je, da sem sam na avtocesti, nikogar ni bilo. In v nekem trenutku zagledam žensko, stoji na beli črti ob ustavljalnem pasu: bele hlače, bela jakna, dolgi svetli lasje, roke, sklenjene pred obrazom, kot da moli. Srce mi je razbijalo vse do Beograda, niti v vzvratno ogledalo nisem pogledal – in bilo mi je žal, da tovornjak ne gre 200. Zelo neprijetno in nič preprosto,« je priznal nekdo. Še en komentator je delil podobno izkušnjo, ko je vozil reševalno vozilo: »To sem doživel v megli v Brčkem, v ovinku … ženska je stala na pol ceste, držala velikega roza medveda, vsa razmršena … do takrat nisem vedel, da ti lahko ob zaviranju od strahu ‘nogi zlezeta pod volan’.«

Kot pričakovano, so se nekateri odzvali s humorjem: »Jaz bi vozil vzvratno bolje kot Vin Diesel,« je pripomnil eden. Drugi pa so se odkrito postavili v kožo taksista in priznali, da bi jih prizor zlomil: »Tisočkrat čestitke taksistu – jaz bi doživela srčni napad, če bi naletela na kaj takega.«

Posnetek je marsikomu pognal strah v kosti, a za strašnim vtisom se skriva najbolj verjetna resnica: nekdo je ponoči pristal na cesti, zmeden in v nevarnosti. In kot so zapisali nekateri komentatorji, je v takšnih primerih treba poklicati reševalne službe, da nesrečni osebi pomagajo, preden pride do česa hujšega.