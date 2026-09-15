  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DIMIČEVA ULICA

Ljubljanski župan Janković proti Palestinski ulici, možen pa park palestinskih otrok

Preimenovanja ulic, pravi, povzročijo »izjemno veliko obveznosti za vse prebivalce te ulice«, vključno z menjavo vseh dokumentov.
Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec
Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec
STA, N. P.
 15. 9. 2026 | 19:45
2:18
A+A-

Ljubljanski župan Zoran Janković je danes komentiral pobudo Gibanja za pravice Palestincev, da se Dimičeva ulica, kjer se je prejšnji teden odprlo izraelsko veleposlaništvo, preimenuje v Palestinsko ulico. Dejal je, da preimenovanja ulice ne podpira, ker bi to imelo negativne posledice za prebivalce, morda pa bi lahko preimenovali bližnji park.

Gibanje za pravice Palestincev je prejšnji teden na pristojno komisijo Mestne občine Ljubljana (MOL) vložilo formalno pobudo, da se Dimičeva ulica, kjer so minulo sredo odprli izraelsko veleposlaništvo, preimenuje v Palestinsko ulico. Janković je v odgovoru na novinarsko vprašanje danes komentiral pobudo in dejal, da je sam ne podpira, sicer pa je komisija po njegovih besedah že podala odgovor, da bo pobudo treba dopolniti. Dodal je, da so bila preimenovanja ulic v Ljubljani v zadnjih 20 letih zelo redka, ker »to povzroči izjemno veliko obveznosti za vse prebivalce te ulice«, vključno z menjavo vseh dokumentov.

Lahko pa bi razmislili o tem, da se preimenuje parkovno površino, denimo v »park palestinskih otrok«, je še dejal župan Ljubljane. Na vprašanje, če je imel pri tem v mislih »specifičen park v Bežigradu, v bližini obrambnega ministrstva ali na splošno na območju Ljubljane«, je odgovoril z besedami, da bi šlo za park »tam v bližini«. »Imamo kar nekaj lokacij - če bo sklep komisije mestnega sveta, je to samo tehnika,« je dodal Janković.

Za zdaj ni jasno, kdaj bo pristojna komisija MOL odločala o preimenovanju in kakšen bo rezultat morebitne dopolnitve pobude, ki jo je omenil župan. Predlagatelji preimenovanja Dimičeve ulice so sicer pobudo sprožili v znak solidarnosti s Palestinci, izraelsko odprtje veleposlaništva v Sloveniji vidijo kot utrjevanje vezi z Izraelom, ki ga obtožujejo izvajanja genocida nad Palestinci. Odprtje veleposlaništva je prejšnjo sredo v Ljubljani pospremil tudi protest v organizaciji študentskega društva Iskra, ki se ga je po oceni organizatorjev udeležilo več kot 5000 ljudi.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

izraelsko veleposlaništvoZoran JankovićLjubljanaPalestinaprotestIzraelveleposlaništvoGibanje za pravice PalestincevDimičeva ulica
ZADNJE NOVICE
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
IGRALKA IN PEVKA

Julie Andrews pri devetdesetih letih zaključuje dolgo poglavje kariere (Suzy)

Zaključuje pomembno življenjsko poglavje.
15. 9. 2026 | 21:00
20:53
Bulvar  |  Zanimivosti
PREROKBE

Nostradamus znova buri duhove: to danes zveni še posebej srhljivo

Posebej veliko pozornosti letos vzbuja več verzov, ki jih nekateri razlagajo kot napoved večjega svetovnega konflikta.
15. 9. 2026 | 20:53
20:44
Šport  |  Športni trači
OPIT ZA VOLAN

Sin legendarnega nogometaša razbil porscheja, zaradi alkohola ostal brez vozniške

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel v krvi skoraj dvakrat več alkohola od dovoljene meje.
15. 9. 2026 | 20:44
20:07
Novice  |  Slovenija
POSEBNA ODLOČITEV

Sin Zorana Jankovića postal državljan Srbije, prijavljen je na naslovu vile Vučićevega botra

Srbska vlada ni odgovorila na vprašanja o tem, kdo je predlagal podelitev državljanstva in na čigavo pobudo se je postopek sploh začel.
15. 9. 2026 | 20:07
19:48
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIRUS ZAHODNEGA NILA

Začelo se je kot gripa, končalo s 50 dnevi kome: vse zaradi pika komarja

Za večino okuženih je bolezen podobna gripi, redke pa čaka dolgotrajno in težko okrevanje.
15. 9. 2026 | 19:48
19:45
Novice  |  Slovenija
DIMIČEVA ULICA

Ljubljanski župan Janković proti Palestinski ulici, možen pa park palestinskih otrok

Preimenovanja ulic, pravi, povzročijo »izjemno veliko obveznosti za vse prebivalce te ulice«, vključno z menjavo vseh dokumentov.
15. 9. 2026 | 19:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Tega pri nakupu toplotne črpalke nikar ne spreglejte

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
14. 9. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Tega pri nakupu toplotne črpalke nikar ne spreglejte

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
14. 9. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
FESTIVAL V LJUBLJANI

V Ljubljano prihaja štiridnevni festival

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal nikogar. Poglejte, kje je danes

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
JESENSKA MODA

Modni kosi, ki jih boste želeli nositi vso jesen!

Ko jutra zadišijo po jeseni, je čas za lahkotno plastenje, tople naravne odtenke in udobne kose, ki sledijo našemu tempu. Novi letak Mana prinaša modne ideje za urejene vsakdanje kombinacije in sproščene trenutke v dvoje.
Promo Slovenske novice15. 9. 2026 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Kdo bo prvi ostal brez elektrike

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Paradoks: zakaj lahko nenadoma ostanete brez denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
14. 9. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Trik za nižje račune, ki ga številni še ne poznajo

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Tveganje je lahko tudi v tem, da ne naredimo ničesar«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
14. 9. 2026 | 11:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

Ko je nekomu vroče, drugemu pa hladno: dom, ki se prilagaja svojim stanovalcem

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Poceni elektrika, visok račun: kje izgubljamo denar

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
15. 9. 2026 | 09:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Se lahko zgodi spletni vdor v medicinske aparate?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
CELJSKI SEJEM

MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kaj če z vlaganjem izgubim denar?

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UMETNA INTELIGENCA

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 12:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki