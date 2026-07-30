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VROČE IN SUHO

Ljudi v okolici Krškega presenetil ta nenavadni vremenski pojav (VIDEO)

Večina tovrstnih vrtincev je šibkih in ne povzročajo škode.
V delih sveta, kjer prevladuje vroče in suho vreme, so tovrstni vrtinci bolj pogosti. FOTO: Harpazo_hope/Getty Images
V delih sveta, kjer prevladuje vroče in suho vreme, so tovrstni vrtinci bolj pogosti. FOTO: Harpazo_hope/Getty Images
B. K. P.
 30. 7. 2026 | 19:43
1:31
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Pred nekaj dnevi je v okolici Krškega nastal peščeni vrtinec, ki je s svojo močjo presenetil obiskovalce teniških igrišč, eden od njih pa je ta za naše kraje nenavadni in redek pojav uspel posneti. Kot pojasnjujejo na portalu Neurje.si, kjer so posnetek objavili, je vrtinec razmeroma hitro razpadel, kljub temu pa še zdaleč ni bil povsem nedolžen.

»Peščeni vrtinec oziroma 'dust devil' je manjši vrtinec zraka, ki nastane ob zelo močnem segrevanju tal. Ko se vroč zrak začne hitro dvigovati, se lahko zaradi manjših razlik v vetru zavrti in oblikuje vrtinec. Ta s tal dviguje prah, pesek, listje in druge lahke delce, zaradi česar postane dobro viden,« so pojav opisali meteorologi na omenjenem portalu.

Najpogosteje se peščeni vrtinec pojavlja v sončnih, vročih in suhih dneh, ko je ozračje razmeroma mirno. »Večina peščenih vrtincev je šibkih in ne povzroča škode, vendar lahko močnejši dosežejo hitrost vetra tudi prek 80 km/h. Takšni vrtinci lahko prevrnejo lažje predmete, poškodujejo strehe, podirajo drevesa ali povzročijo manjšo materialno škodo,« so še dodali meteorologi.

Ste tudi vi v teh vročih opazili kakšen za naše kraje nenavaden vremenski pojav? Posnetke nam lahko pošljete preko spodnjega obrazca.

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