Ljudje, ki so se v veleblagovnici zastrupili z Ljubljanico, terjajo odškodnino

Eno leto po onesnaženju pitne vode v znani ljubljanski veleblagovnici Maximarket je kriminalistični inšpektor Tadej Marcen na včerajšnji tiskovni konferenci na Policijski upravi Ljubljana predstavil ugotovitve kriminalistov, ki so vodile do odkritja vzroka za množično zastrupitev in domnevnega krivca zanje. Kot je pojasnil, so bili v začetku aprila 2025 torej obveščeni o onesnaženju pitne vode v poslovnem objektu, nakar so »nemudoma začeli intenzivno zbirati obvestila in ugotavljati vse okoliščine dogodka s poudarkom na evidentiranju oškodovanih oseb in identifikaciji vzroka onesnaženja ter ugotavljanju morebitne odgovornosti«. Na podlagi podatkov, ki so jih pridobili od nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je zdravstvene težave, povezane z domnevno onesnaženo pitno vodo torej prijavilo okoli 500 ljudi. Z oškodovanci so opravili individualne razgovore in pridobili njihovo zdravstveno dokumentacijo.

Kriminalistični inšpektor Tadej Marcen je včeraj predstavil ugotovitve preiskovalcev. FOTO: Pu Ljubljana

Ogromna škoda

Kot je pojasnil Marcen, so preiskovalci sodelovali z različnimi subjekti s področja varovanja zdravja ljudi, področja oskrbovanja z vodo in kanalizacijo ter področja zagotavljanja varne hrane . Prav tako so sodelovali s poslovnimi subjekti na območju, kjer se je zgodilo onesnaženje, je poudaril in se jim ob tej priložnosti zahvalil za pomoč, posredovane podatke ter informacije. V okviru preiskave so angažirali tudi sodnega izvedenca za obrtno dejavnost in strojne instalacije, ki je s policijo opravil več strokovnih ogledov. »Pridobljeno je bilo vmesno izvedensko mnenje, ki smo ga posredovali zdravstvenemu inšpektoratu, ki izvaja ukrepe na svojemu področju dela,« smo izvedeli. Po vseh zbranih obvestilih se je po besedah sogovornika izkazalo, da je bil neposreden vzrok onesnaženja vdor tehnične vode oziroma po domače – vode iz reke Ljubljanice – v sistem pitne vode v objektu.

»Potrjen je bil utemeljen sum storitve kaznivega dejanja onesnaženja pitne vode, zaradi česar je bila na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podana kazenska ovadba zoper znanega osumljenca tega kaznivega dejanja,« je še pojasnil Marcen. Menda gre za človeka, zadolženega za čiščenje bazenov z vodo za gašenje požarov. Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora do treh let, če je bilo storjeno iz malomarnosti, pa denarna kazen oziroma zapor do treh mesecev. Promet je po zastrupitvi močno upadel, poleg tega so imeli stroške zaradi sanacije, izpada najemnin in ne nazadnje zmanjšanja ugleda.

Spomnimo še, da je vodstvo družbe Mercator poleti lani napovedalo, da bodo do konca leta odprli del Maxija. Po odhodu Modiane (junija lani) je namreč Mercator iskal novega najemnika za največji del prostorov v veleblagovnici. Identiteta novega partnerja sprva ni bila razkrita, saj so potekali pogajanja in priprave na prenovo prostorov. V začetku julija pa so javnosti vendarle razkrili, da je novi najemnik Maximarketa nemška modna veriga Peek & Cloppenburg.

Ker sta tako veleblagovnica kot tudi slaščičarna še vedno zaprti, nas je zanimalo, kaj se dogaja. Uradnih odgovorov iz Mercatorja nismo dobili, izvedeli pa smo, da naj bi se vodilni v Mercatorju z novima najemnikoma (tako za veleblagovnico kot za slaščičarno) še vedno pogajala. Zato tudi ni znano, kdaj se bo Maxi dejansko odprl. Po naših neuradnih informacijah so v Mercatorju prejeli okoli 50 odškodninskih zahtevkov fizičnih oseb zaradi onesnaženja pitne vode. Te bo sicer obravnavala in reševala zavarovalnica, skupni znesek pa znaša več tisoč evrov. Skupna škoda zaradi zaprtja Maxija in vseh posledic, povezanih z onesnaženjem pitne vode, naj bi znašala več milijonov evrov.

Vrata so se po dogodku začasno zaprla. FOTO: Voranc Vogel