Ljudje na Obali ogrožajo labode, umrli že trije mladiči?! »Vedo, razumejo, a vseeno ignorirajo«

Fiesa je poleti priljubljeno zatočišče labodjih parov, ki z naraščajem vsak dan raziskujejo obalo, priljubljeni pa so tudi med obiskovalci, ki si jih z veseljem ogledujejo. Vendar pa njihova priljubljenost tudi prinaša resno težavo, na katero je pred kratkim opozorila odmevna objava na strani Okolje Piran na Facebooku.

Mnogi obiskovalci namreč svojo naklonjenost labodom kaznujejo tako, da jim ponujajo kruh, prepečence, rogljičke in druge človeške priboljške. Avtorji objave poudarjajo, da so labodi divje ptice, ki si hrano sami poiščejo v naravi. Njihov jedilnik sestavljajo predvsem vodne rastline, ki jih pulijo z dna plitvin, občasno pa tudi polži, ribe, ličinke, žabe ali črvi. Človeška hrana jim povzroča hude zdravstvene težave, zato obiskovalce pozivajo, naj jih ne hranijo, ampak jih raje opazujejo z razdalje, se ne približujejo mladičem in jim zagotovijo mir, ki ga potrebujejo za vzrejo zaroda.

Labodji jedilnik sestavljajo predvsem vodne rastline, občasno pa tudi polži, ribe, ličinke, žabe ali črvi. Človeška hrana jim povzroča hude zdravstvene težave.

»Ljudje vedo, razumejo, a vseeno ignorirajo«

Objava je sprožila buren odziv komentatorjev, ki opozarjajo, da gre za vseslovensko težavo, ki jo dobro poznajo tudi na Bledu in v Bohinju. Številni so izrazili frustracijo, saj ljudje opozorila pogosto zavestno ignorirajo, eden izmed njih pa je opozoril na žalostno posledico: »Trije mladi so že poginili. Morda ravno zato, ker se jih hrani.«

Med komentarji izstopa izkušnja uporabnice, ki je na plaži poskušala ustaviti hranjenje ptic: »Pristopim, začnem razlagati (...), zakaj naj tega ne počnejo, pa mi starša, ki sta kokice držala in delila, rečeta, da so otroci prvič v našem kraju, da bi radi, da se imajo fajn.« Družina je tako kljub opozorilom vestne krajanke v vodo odmetavala slan, oljnat prigrizek, ki nikakor ni primerna hrana za divje ptice.

»Ne hranite nobenih prostoživečih živali!« opozarjajo ljudje na spletu.

Mnogi opozarjajo, da se ljudje sploh ne zavedajo škode, ki jo povzročajo. »Kljub vsem razlagam in opozorilom je vedno hujše in ti vsi se imajo za 'hude' ljubitelje živali. S tem, kar počnejo, pa delajo več škode kot koristi!« je zapisal nekdo. Ker opozarjanje na plažah pogosto naleti na gluha ušesa, del javnosti predlaga nujno postavitev uradnih opozorilnih tabel, drugi pa menijo, da bo zalegla šele finančna kazen.

Kaj pa vi? Hranite divje ptice ali opozarjate druge, naj tega ne počno?