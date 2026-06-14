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MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Ljudje opozarjajo na »preveč grafitov«, MOL odgovarja: ne morejo očistiti vseh popisanih fasad

Zagotavljajo, da sporne grafite, zlasti tiste s sovražno vsebino, odstranjujejo čim hitreje.
FOTO: Jože Suhadolnik 

FOTO: Jože Suhadolnik 

Grafiti FOTO: Jože Suhadolnik

Grafiti FOTO: Jože Suhadolnik

Na MOL pravijo, da letno očistijo približno od 4500 do 6000 kvadratnih metrov površin. FOTO: Roman Šipić

Na MOL pravijo, da letno očistijo približno od 4500 do 6000 kvadratnih metrov površin. FOTO: Roman Šipić

FOTO: Jože Suhadolnik 
Grafiti FOTO: Jože Suhadolnik
Na MOL pravijo, da letno očistijo približno od 4500 do 6000 kvadratnih metrov površin. FOTO: Roman Šipić
N. P.
 14. 6. 2026 | 13:15
4:45
A+A-

Ljubljana je za mnoge eno najlepših evropskih mest, a kljub temu nekateri menijo, da se v naši prestolnici pojavlja preveč vandalizma. Potem ko je Američanka, ki živi v Ljubljani, javno opozorila, da jo tukaj najbolj moti »preveč grafitov«, smo za pojasnila prosili Mestno občino Ljubljana. Pravijo, da se težave zavedajo, a hkrati poudarjajo, da meja med vandalizmom in ulično umetnostjo ni vedno jasna. Na občini priznavajo, da je »onesnaženost z grafiti v mestu stalno prisotna«. Dodajajo, da se število grafitov običajno poveča ob zaostrenih družbenih in političnih okoliščinah. Največkrat se pojavljajo v mestnem središču in v okolici prizorišč posameznih dogodkov, kjer se avtorji grafitov pogosto odzivajo na aktualne teme doma in po svetu. Ali je grafitov v zadnjih letih res drastično več, na MOL ne morejo potrditi s številkami. »Natančne ocene, koliko objektov je vandaliziranih, nimamo,« so sporočili za Slovenske novice.

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Pomemben del ukrepov predstavlja tudi družbeno ozaveščevalna kampanja »Človek, čuvaj svoje mesto«.

Pri grafitih gre po besedah občine za specifično zvrst, ki lahko kot del urbane subkulture tudi obogati javni prostor. Prav zato so že leta 2011 v sodelovanju z grafitarji določili lokacije, kjer je grafitiranje dovoljeno. Seznam se je od takrat širil, danes pa obsega 20 lokacij, med njimi podhod pri Kinu Šiška, Trnovski pristan, Metelkovo, območje pri Cukrarni in druge. A dovoljena mesta so eno, popisane fasade hiš in zgodovinskih objektov pa nekaj povsem drugega. Na MOL zagotavljajo, da sporne grafite, zlasti tiste s sovražno vsebino, odstranjujejo čim hitreje. »Na objektih v lasti MOL, še posebej na stavbah kulturne dediščine, sanacijo izvedemo takoj,« pravijo. Pri tem naj ne bi šlo le za prepleskavanje, ampak za uporabo specializiranih tehnik čiščenja in ustreznih sredstev.

Na MOL pravijo, da letno očistijo približno od 4500 do 6000 kvadratnih metrov površin. FOTO: Roman Šipić
Na MOL pravijo, da letno očistijo približno od 4500 do 6000 kvadratnih metrov površin. FOTO: Roman Šipić

Vendar ima občina pri tem pomembno omejitev. Ukrepa lahko le tam, kjer gre za javno površino ali objekt v njeni lasti. Pri zasebnih stavbah je odgovornost na lastnikih. Ti morajo stroške praviloma kriti sami. Občina jim svetuje, naj grafite odstranijo čim prej, saj prvi grafit po njihovih navedbah pogosto pritegne nove.

Očistijo na tisoče kvadratnih metrov površin

Koliko vse to stane? Na MOL pravijo, da letno očistijo približno od 4500 do 6000 kvadratnih metrov površin. V letu 2025 so očistili 2731 kvadratnih metrov grafitov, strošek odstranjevanja pa je znašal 56.645 evrov. Letos so do 31. maja odstranili 946 kvadratnih metrov grafitov, za kar so namenili 19.620 evrov. 

Pri prekrških s področja vandalizma in pisanja po zidovih naj bi ukrepalo Mestno redarstvo, a je dokazovanje zapleteno. Mestni redar mora kršitelja zalotiti na kraju, sicer postopka ne more izpeljati. Globa za takšne prekrške znaša od 400 do 600 evrov. Če pisanje po zidovih preraste v kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, redarji nimajo več pristojnosti, saj je za obravnavo in pregon pristojna policija. 

Letno očistijo približno 4.500 do 6.000 m² površin.

V letu 2025 so očistili 2.731 m² grafitov, strošek odstranjevanja pa je znašal 56.645 EUR.

V letu 2026 so do 31. 5. 2026 odstranili 946 m² grafitov, strošek odstranjevanja pa je znašal 19.620 EUR.

Na MOL odgovarjajo, da so najpogostejše tarče grafitarjev objekti, ki niso v občinski lasti, ampak pripadajo zasebnikom ali drugim subjektom. To po njihovih navedbah pomeni poseben izziv, saj občina ne more posegati v zasebno lastnino, lastniki pa stroškov čiščenja pogosto niso pripravljeni prevzeti.

Kljub kritikam občina sprememb politike na teh območjih za zdaj ne načrtuje. Namenske lokacije za ulično umetnost bodo ostale del urejenega javnega prostora, saj po oceni MOL omogočajo zakonito in ustvarjalno izražanje. Občina zagotavlja, da stanje spremlja in ocenjuje učinke obstoječih ukrepov.

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