Ljudje se poslavljajo od tragično preminulega Franca, pokopali ga bodo še ta teden (FOTO)

Širno Slovenijo je ta teden pretresla vest o incidentu, ki se je zgodil na zelo obljudeni sprehajalni poti v soboto zvečer, ko je bila že tema. Trije mladi so napadli 82-letnika, ta pa je pozneje umrl v bolnišnici.

Dva mlajša fanta in dekle svetlo rjavih dolgih las so po dosedanjih informacijah PU Celje na nabrežju srečali moškega. Eden od fantov, ki je vozil e-skiro, naj bi moškega udaril, ta pa je padel, z glavo udaril ob tla in obležal. Eden od mladoletnikov se je v ponedeljek sam javil policiji.

Se bodo pa v Celju od pokojnega Franca Škoberneta, ki je umrl v 83. letu, poslovili še ta teden. Pogreb bo v petek ob 14. uri na celjskem pokopališču. Številni znanci in neznanci na spletu družini in prijateljem izrekajo sožalje.