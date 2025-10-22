Ljudje v strahu, NSi na nogah: Odločili so se, da medvedkov in nutrij ne bomo streljali

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je na novinarski konferenci predstavila zahtevo za sklic skupne nujne seje odborov DZ za infrastrukturo, okolje in prostor ter odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer na temo medvedov.

Kot je uvodoma poudarila poslanka NSi, je medvedov vse več, ti so čedalje bolj nevarni, ljudje pa vse bolj prestrašeni.

S prstom je pokazala na Uroša Brežana in Ireno Šinko ter kabinet predsednika vlade, kjer so se po njenih besedah odločili, da »medvedkov in nutrij ne bomo streljali«. Kot je dodala, je rezultat zdaj takšen, da jih imamo vsako leto več, zveri pa prihajajo v naselja: »Ljudje jih srečujejo na svojem dvorišču.« Čadonič Špeličeva je vladi očitala še, da ignorira stroko in posluša nevladnike. Poslanka se sprašuje še, kdo bo prevzel odgovornost, če se zgodi tragedija.

FOTO: Igor Modic/Delo

Strokovnjaki alternativne ukrepe označili za neučinkovite

Upravljanje rjavega medveda se oddaljuje od znanosti in stroke, kar povečuje možnost za porast konfliktov, pa so prejšnji teden opozorili tudi strokovnjaki z ljubljanske univerze, ki vztrajajo, da je odstrel medvedov, ki je bil letos zaradi sodnega sklepa zadržan, edini način za sobivanje z ljudmi. Alternativne ukrepe, ki so jih predlagali zaščitniki živali in nekatere druge organizacije, so zavrnili kot neučinkovite, neizvedljive in potencialno škodljive. Bojijo se, da jih bo ministrstvo umestilo v strategijo upravljanja rjavega medveda.

Ministrstvo za naravne vire in prostor pa je pred dnei pozvalo vse, ki bi v naselju, na vrtu ali dvorišču opazili medveda, volka ali risa, naj to prijavijo prek novega spletnega orodja MedvedoFON. Kot izpostavljajo, je orodje namenjeno zgolj za primere, ko zver ogroža človeka. MedvedoFON je voljo na spletni strani NarcIS v rubriki sporoči najdbo.