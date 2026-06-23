Ljudska glasba je v Velenju zaigrala čebelam (FOTO)

V Velenju so bogatejši za prvi šolski učni čebelnjak v savinjsko-šaleški regiji, ki je resnično velika pridobitev za vse generacije. V njem bodo lahko obiskovalci spoznavali pomen čebel in drugih opraševalcev, hkrati pa bo ta učni čebelnjak obogatil turistično ponudbo Šaleške doline. »Učni čebelnjak je plod dolgoletnih prizadevanj velenjskih čebelarjev zanj, zdaj ko že stoji, pa bo zagotovo pomemben še zlasti za približevanje pomena čebelarjenja mlajšim generacijam. Z njim ne nazadnje uresničujemo tudi svojo zavezanost trajnostnemu razvoju,« je na odprtju poudaril velenjski župan Peter Dermol.

Čančevi so že tretja čebelarska generacija z najdaljšo tradicijo v Šaleški dolini.

Za delovanje učnega čebelnjaka, v njem je trenutno nameščenih 16 čebeljih družin, bo skrbelo Čebelarsko društvo Mlinšek Velenje oziroma čebelar Franc Čanč, ki skupaj z ženo Anico čebelari v vasi Plešivec. Čančevi so že tretja čebelarska generacija z najdaljšo tradicijo v Šaleški dolini.

Dediščina

Predsednik društva ČD Mlinšek Gal Oblišar pravi, da nova pridobitev prinaša sodoben prostor za predstavitev čebelarstva ter izvajanje izobraževalnih vsebin za otroke, mlade čebelarje in druge obiskovalce. V prihodnje bodo v sodelovanju z vrtci, šolami in drugimi skupinami v njem pripravljali različne delavnice, predstavitve in vodene oglede, kar pomeni, da bo učni čebelnjak sodoben prostor, namenjen izobraževanju, druženju in povezovanju. Skozi strokovne delavnice in predavanja bodo v njem ozaveščali širšo javnost o pomenu čebel in skrbeli tudi za razvoj čebelarske panoge, program pa bodo oblikovali priznani strokovnjaki in izkušeni poznavalci s področja čebelarstva, ki bodo udeležencem omogočili pridobitev uporabnega znanja s področja čebelarstva, narave in trajnostnega kmetijstva. Zaradi dobre dostopnosti in inovativne arhitekturne zasnove bo privlačen predvsem za mlade, ki bodo v njem lahko kakovostno preživljali čas v naravnem okolju. Poseben poudarek so namenili tudi drugim starostnim in ranljivim skupinam, ki jih bodo vključevali v aktivnosti na prostem.

Poezija Predstavnik Čebelarske zveze Slovenije in svetovalec za čebelarstvo (tudi predsednik ČD Kokarje) Franc Podrižnik je za Slovenske novice povedal: »Ljudsko izročilo pravi, da je čebelarstvo poezija kmetijstva. Je lepa dejavnost, ki pa zahteva tudi obilo znanja. Čebelarji prek programov ČZS svoje znanje nenehno izpopolnjujemo. Poleg teoretičnih vsebin so zelo pomembna tudi praktična spoznanja. Najlažje jih dobimo ravno na učnih čebelnjakih. Velenjski učni čebelnjak bo za čebelarje ČZ SA-ŠA izjemno dobrodošla pridobitev. Gre za odlično, dostopno lokacijo v prijetnem okolju. Verjamem, da se bomo tu redno srečevali in izmenjevali svoje izkušnje. Tudi otroci in mladi bodo lahko tukaj spoznavali, kako pomembno vlogo imajo čebele za biotsko raznovrstnost narave in za prehrano ljudi. J. M.

V učnem čebelnjaku bodo domovale kranjske sivke, slovenska avtohtona pasma čebel, s čimer bodo pomembno prispevali tudi k ohranjanju biotske raznovrstnosti, izboljšanju stanja ekosistemov in krepitvi njihovih funkcij na območju jezer. Čebele kot nepogrešljive opraševalke imajo ključno vlogo pri zagotavljanju prehranske varnosti, ohranjanju ekološkega ravnovesja, trajnostnem kmetijstvu in splošni kakovosti življenja. Odprtje čebelnjaka so pospremili z ljudsko glasbo, saj je ta, podobno kot čebelarstvo, del naše kulturne dediščine.

Pomagala bo sivka

Čebelnjak je ob sadnem gozdu, kjer so zasajene številne avtohtone vrste sadnih dreves kot tudi različne grmovnice. Čebele kranjske sivke bodo pomagale pri opraševanju dreves, s čimer se bo ohranjalo življenje v tem prostoru.

Predstavnik Čebelarske zveze Slovenije in svetovalec za čebelarstvo Franc Podrižnik

Kot čebele je tudi ljudska glasba del naše kulture.

Franc Čanč je gospodar učnega čebelnjaka, edinega v SA-ŠA regiji.

Najmlajši iz Vrtca Velenje, enote Najdihojca, so popestrili odprtje.

Tudi županov med bo, skupaj z lokalnim čajem in drugimi izdelki domačih ustvarjalcev, del zgodbe okolja, kjer narava, znanje in skupnost živijo v sožitju. »Vseeno pa se moramo zavedati, da za vsakim čebelnjakom stojijo ljudje, ki čebelam namenjajo svoj čas, znanje in skrb,« je še dejal Oblišar. Ter dodal, da upa, da se bo ob čebelnjaku spisalo še veliko novih lepih zgodb. Tudi s pomočjo najmlajših. In začetek nove zgodbe so s pesmijo popestrili prav otroci Vrtca Velenje, enote Najdihojca, in vzgojiteljice. »Naj bo učni čebelnjak kraj radovednih vprašanj, novih spoznanj, prijetnih srečanj in spoštovanja narave. Naj obiskovalce vseh generacij spominja na pomen čebel, čebelarstva in dragocenega ravnovesja, ki ga čebele soustvarjajo v našem okolju,« so še podčrtali v Velenju.