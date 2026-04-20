ČEBELICE PREPEVAJO VSAK PONEDELJEK

Ljudske pevke iz Mirne Peči so ob 25-letnici delovanja pripravile koncert (FOTO)

Naštele so več kot 350 nastopov doma in po vsej Sloveniji. Nastopale so tudi v tujini, in sicer v 11 evropskih državah.
Pevska skupina Klasek je prišla v Mirno Peč iz zasavskih revirjev in je že vrsto let tesno povezana s Čebelicami. FOTOGRAFIJE: Drago Perko

V šolski avli

Zahvala za četrt stoletja

Marta Lužar je poskrbela za čudovito sceno.

Domačim pevkam je čestital tudi župnik Blaž Franko.

Štirikrat smo jim prisluhnili.

Ljudski pevci Vaški zvon iz Prečne že več kot 21 let ohranjajo slovensko ljudsko pesem.

Fantje z vasi delujejo od leta 1996.

Ljudske pevke Klasje delujejo od leta 2012 in so članice Kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja.

Domači Moški pevski zbor Rožmarin je nepogrešljiv del kulturnega življenja v Mirni Peči.

Mirnopeški harmonikarji so navdušili.

Nežika Režek, predsednica Društva podeželskih žena Mirna Peč, je čestitala Čebelicam.

Pevska skupina Klasek je prišla v Mirno Peč iz zasavskih revirjev in je že vrsto let tesno povezana s Čebelicami. FOTOGRAFIJE: Drago Perko
Drago Perko
 20. 4. 2026 | 07:31
»Članice Društva podeželskih žena Mirna Peč so ob večerih rade klepetale in poslušale fantovsko petje na vasi. Vse smo odraščale v domačem mirnopeškem okolju. Pelo se je ob koncu težkega kmečkega dela. Pelo se je v veselju in pelo se je v žalosti. Tako so podeželske žene sklenile, da bi zapele tudi same. In so se zbrale, pa je kar šlo ... Poleg je bila moja sestra Milka Obrekar, ki je bila učiteljica in tudi prva, ki je Čebelice organizirala. Dobrih 25 let je minilo, odkar smo se Čebelice zbrale z namenom, da ohranjamo ljudsko pesem,« nam je povedala Anica Galič, ki danes vodi Ljudske pevke Čebelice, četrt stoletja je za njimi, jubilej pa so praznovale doma – v družbi prijateljev in gostov.

»Mirna Peč je znana po čebelarstvu. Imamo več znanih čebelarjev, imamo medeno steno v Zijalu, tudi v občinskem grbu so čebele. Čebelice prevladujemo v Mirni Peči,« nam je Anica Galič še pojasnila, da dileme okoli imena skupine ni bilo. Pred dnevi so Čebelice zopet navdušile, predvsem pa pokazale, kako se ohranja slovenska ljudska pesem. Niso bile same. Čestitali so jim in z njimi zapeli še Ljudski pevci Vaški zvon iz Prečne, Pevska skupina Klasek z Izlak, Ljudski pevci Fantje z vasi s škocjanskega konca, Ljudske pevke Klasje, Moški pevski zbor Rožmarin ter Mirnopeški harmonikarji pod vodstvom Franca Potočarja.

Naštele so več kot 350 nastopov doma in po vsej Sloveniji. Nastopale so tudi v tujini, in sicer v 11 evropskih državah.

Poklon prijateljev

Za uvod v tradicionalni koncert so gostiteljice pozdravile zbrane v avli Osnovne šole Toneta Pavčka. Zapele so dve pesmi – Lani sem možila se in Bleda luna, za konec še dve: Preljubi fantič moj in Na klinčku visi kiklca, leto ob spremljavi Zvoneta Udovča na kitari. Potem so se zvrstili preostali. Prvi so na oder stopili sosedje. Ljudski pevci Vaški zvon iz Prečne že več kot 21 let ohranjajo slovensko ljudsko pesem. Nastopajo na kulturnih prireditvah, družinskih praznovanjih in srečanjih pevskih skupin po Sloveniji. Tokrat so zapeli pesmi Tekavc in Sem šel, sem šel čez gmajnico. Pevska skupina Klasek je prišla v Mirno Peč iz zasavskih revirjev in je že vrsto let tesno povezana s Čebelicami. Njihovo prijateljstvo traja že več kot desetletje, v tem času pa so skupaj nastopale na številnih odrih in potovale po različnih evropskih državah. S Čebelicami konec meseca gostujejo na Madžarskem. Klasek je zbrane navdušil s pesmima Goreči ogenj in Teče voda, teče, v svoji sredi pa ima Klasek tudi mlade moči, ki so zagotovilo, da se bo tradicija nadaljevala. Potem so zapeli Fantje z vasi, ki deluje že od leta 1996. V tem času so zbrali bogat arhiv ljudskih pesmi in gradiva, ki ga skrbno ohranjajo. Posebnost njihovega petja je tradicionalni način ljudskega večglasja – naprej, na čez in bas, ki je značilen za slovensko ljudsko petje. Zapeli so Lep spomin je nate, mati in Roža, roža sredi vrta.

Ljudske pevke Klasje delujejo od leta 2012 in so članice Kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja. Redno sodelujejo na prireditvah v domačem kraju in na regijskih srečanjih ljudskih pevcev. Predstavile so se s pesmima Tam za vasjo je hiša stala in Z veselim srcem voščim. Domači Moški pevski zbor Rožmarin je nepogrešljiv del kulturnega življenja v Mirni Peči. Tokrat so zapeli ljudsko pesem Okoli hišice, nato pa so ob spremljavi harmonike Čebelicam poklonili še pesem Čebelar. Poseben del praznovanja so bili Mirnopeški harmonikarji, ki jih vodi dolgoletni prijatelj Čebelic Franc Potočar. Kot pravi ljudski godec je vzgojil številne mlade harmonikarje in pomembno prispeval k ohranjanju tradicije igranja na harmoniko v tem okolju. Zaigrali so skladbi Kje mamici bi rož nabral in Jutro. Vsi nastopajoči so dobili močan aplavz, najglasnejšega pa Čebelice, ki so bile v teh 25 letih zelo aktivne.

Ljudski bas

»Šle smo tudi na kak tečaj in izobraževanje. Sprva smo pele dvoglasno. Po prvih nastopih in povabilih na nastope pa smo se zavedale, da se moramo še malce izboljšati. Bile smo na seminarjih za t. i. tretji glas oz. ljudski bas. V vseh letih smo se trudile, redno hodile na vaje in izboljševale kakovost petja. V tem času smo imele več kot 860 vaj, vsak ponedeljek se dobimo ob 18. uri na vajah v društveni sobi. Imele smo več kot 350 nastopov doma in po vsej Sloveniji, nastopale smo tudi v tujini, kar v 11 evropskih državah. Za gostovanja v tujini je zelo zaslužna predsednica Zveze kmetic Slovenije, gospa Irena Ule. Ob tej priložnosti se ji iskreno zahvaljujemo. Z ljudskimi pevci in godci po vsej Sloveniji smo v vseh teh letih stkale mnoga lepa prijateljstva. Na našo vsakoletno prireditev vedno povabimo pet ali šest skupin. Tako se je na našem odru predstavilo že več kot 30 skupin ljudskih pevcev in godcev,« je povedala Anica Galič, ob kateri pojejo še Vera Primc, Ivanka Kastelic, Franja Avsec, Milena Verbič, Janja Klemenčič, Silva Bevc, Ani Parkelj in Ani Slak.

Pelo se je ob koncu težkega kmečkega dela. Pelo se je v veselju in pelo se je v žalosti.

Čestitke in vzpodbuda

»Fantje z vasi vam čestitamo za vse dosežke. Predvsem pa vam želimo veliko dobre volje in zdravja, da vam bodo glasovi služili, da boste pele še vrsto let,« je bila ena od številnih čestitk, ki so jih bile upravičeno deležne Čebelice. »Verjamem, da bo prišel čas, ko bomo pripravili nekoliko večji prostor in tako omogočili še večja, lepša in kakovostnejša druženja. V tem času se sprejemajo odločitve o umestitvi novega prostora, našega tako želenega kulturnega doma. Trdno verjamem, da bomo zbrali dovolj moči, energije in tudi modrih odločitev, da bomo do tega čim prej prišli in tako omogočili tisto, kar je v Mirni Peči doma: to so glasba, harmonika in petje,« je dejal domači župan Andrej Kastelic, dobrim željam se je pridružil tudi domači župnik Blaž Franko. Nežika Režek, predsednica Društva podeželskih žena Mirna Peč, je Čebelicam v imenu društva izročila zahvalo. »V vsaki pesmi je delček naše zgodovine in naše identitete. Ve, drage pevke, ste s svojo predanostjo poskrbele, da te pesmi še vedno živijo med nami,« je sklenila Nežika. Nikomur se ni mudilo domov. Bil je čas za klepet in obujanje spominov. 

