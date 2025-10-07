Ljudski vremenar: Pripravite lopate, letos bo snežilo kot že dolgo ne

Zima bo, kot kaže, letos pokazala zobe. Priljubljeni ljudski vremenar Dušan Kaplan je v oddaji 24ur zvečer napovedal hladno jesen, snežen december in pravo zimsko pravljico za novo leto. Januarja pa nas bo menda po dolgem času precej zamedlo.

Kaplan, avtor slovenske vremenske pratike, pravi, da nas čaka suha in lepa jesen, a nekoliko hladnejša.

Na pokopališčih nas ne bo zeblo

Kaj pa prazniki? Prvi november naj bi minil v presenetljivo toplem vremenu. »Letos nas na pokopališčih ne bo zeblo,« obljublja Kaplan. Po praznikih pa bo sledil hladen preobrat — močna, a kratkotrajna ohladitev, nato pa se bo vreme do konca novembra znova umirilo.

Pomemben vremenski pokazatelj je tudi Martinovo. Če bo takrat lepo vreme, se obeta lepa zima, če bo deževalo, pa naj bi padlo ogromno snega, še poudarja Kaplan.

December prinaša sneg, novo leto pa zimsko pravljico

Prava zimska kulisa se bo po napovedih začela oblikovati decembra. Kaplan pravi, da se bo »močno ohladilo in tudi snežilo«. Ljudsko izročilo pravi, da je Matevžev dan (21. september) napovednik zime — in letos naj bi ta prinesla močan, snežen januar.

»Že pred božičem bo zelo hladno, po božiču bo začelo snežiti. Za novo leto bomo imeli pravo zimsko pravljico,« zatrjuje Kaplan. Januar pa naj bi bil izredno snežen — eden najbolj belih v zadnjih letih. »Tako da – pripravite lopate!« poudarja ljudski vremenar.

Po obilici snega pa naj bi nas presenetila še ena posebnost — zgodnja pomlad. Kaplan napoveduje, da bo tokrat prišla nekoliko prej, kot smo vajeni.