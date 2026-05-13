Ljudski vremenoslovec Dušan Kaplan napoveduje: »Pripravite ponjave, prihaja leden dež!«

Medtem ko se sodobni vremenoslovci zanašajo na satelite in zapletene računalniške modele, se ljudski opazovalec narave Dušan Kaplan raje ozre v nebo in prisluhne tistemu, kar mu šepeta narava. Za Slovenske novice je tokrat razgrnil svojo pratikarsko napoved, ki nam vse do zime obeta precej pester »vremenski golaž«. Čeprav so se mnogi ob prvih toplih žarkih že nadejali zgodnjega poletja, Kaplan miri strasti. »Maja je takole: če ni na začetku hladno, bo pa na koncu. Letos kaže, da jo bomo kar lepo odnesli,« pravi in dodaja, da je tako kot marsikje, tudi v njegovih krajih zapadlo nekaj snega: »Včeraj je snežilo na Blokah, snega je bilo dovolj ravno za pozebo.«

Za kmete in vrtičkarje ima jasno vodilo, ki se ga ljudje držijo že stoletja: »Maj mora biti hladen: če sušec suši, mora biti april moker – torej mokrí, maj pa hladen, potem se vsem dobro godi. Marec suši, aprila dež, maja hladno – če ni tako, potem bo letina slaba.« Glede na trenutni položaj lune nam po Kaplanovem ob zadnjem krajcu kaže na dolgo hladno obdobje, ki bo vztrajalo do sredine meseca. Okoli 20. maja (staro ime veliki traven) se nam sicer obeta nekaj lepega vremena, a veselje bo kratko. »Potem pa se bo vrnil hladen, leden dež. Treba je imeti pripravljene ponjave, da bomo prekrili rastline,« opozarja Kaplan.

Od Trubarja do nepopisne vročine

Dušan Kaplan. FOTO: Mateja Jordović Potočnik

Kakšno bo poletje in kdaj pride zima?

Dež nas bo spremljal vse do prvih dni junija (rožnika) in nam po Kaplanovih besedah pošteno nagajal. Šele okoli 8. junija, ravno na rojstni dan, naj bi se padavine začele umikati, a vreme bo še vedno ostalo hladno. Nato pa sledi preobrat, ki nas bo sezul: »Okrog 20. junija iznenada pritisne nepopisna vročina, po pratikarski napovedi mi kaže takoj z 12 stopinj Celzija na 30 in več.« Ta vročinski val se bo z lepim vremenom vlekel čez ves začetek julija (mali srpan) in še čez.

Julij bo sončen, a prelomnica prihaja okoli 17. julija, ob prazniku sv. Aleša, ko se spet vrača hladen dež. Po tem kratkem premoru pa Kaplan napoveduje pravi poletni vrhunec: »Potem pa se obeta zelo vroče vreme, ki se bo obdržalo večino avgusta (veliki srpan).« Seveda ne bo šlo brez običajnih poletnih ploh, ob koncu meseca pa se bo zrak spet ohladil, saj se bo neizbežno začela oglašati jesen.

Kaj pa sneg in smučanje? Kaplan ostaja skrivnosten: »Za zimske napovedi moramo počakati do septembra (kimavec). Zahladilo bo že konec oktobra (vinotok) okrog vseh svetih, ta hlad se bo nadaljeval vse do božiča, za naprej pa težko rečem. Ni še jasno, kako bo s smučarijo naslednjo sezono,« zaključi v smehu.

Vrtičkarji, torej – ne pospravljajte še ponjav in nikar ne hitite s sajenjem najbolj občutljivih rastlin na prosto, dokler maj ne pokaže vseh svojih zob!

Pregled po ljudskih mesecih:

Veliki traven (maj): Hladno do sredine, krajše obdobje lepega vremena, nato leden dež.

Rožnik (junij): Deževen začetek, po 8. juniju hladno, okoli 20. junija skok na 30 °C.

Mali srpan (julij): Vroče, okoli 17. julija (sv. Aleš) prekinitev s hladnim dežjem.

Veliki srpan (avgust): Zelo vroče večino meseca, konec meseca prva znanilka jeseni – hlad.