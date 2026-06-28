Ljudstvo slavi, vojska straši: dan po razglasitvi samostojnosti velika slovesnost pred skupščino

Dan po odločitvi, da Slovenija krene na samostojno pot, 27. junija 1991, smo na naslovki Slovenskih novic pod naslovom Ljudstvo slavi, vojska straši brali naslednji slavnostni, a tudi dramatični zapis: »Točno ob 21.15 se je nocoj začela velika slovesnost pred slovensko skupščino: na drog so dvignili 14 metrov dolgo zastavo Republike Slovenije, potem ko so spustili staro z zvezdo, vsi trije predsedniki (Kučan, Bučar in Peterle) so posadili lipo državnosti, s krajšimi nagovori so Slovencem povedali, da imajo zdaj samostojno in neodvisno državo.

Med uglednimi gosti so bili odposlanci Avstrije, Norveške, Tajske, Kraljevine Tongo, Centralnoafriške republike in Madžarske.

Na osrednjem trgu se je trlo ljudi. Med uglednimi gosti, za katere se je vedelo že čez dan, so bili tudi odposlanci Avstrije, Norveške, Tajske, Kraljevine Tongo, Centralnoafriške republike in Madžarske, držav torej, ki z naklonjenostjo gledajo na slovenske korake. Dve uri po slovesnosti v Ljubljani so se vsepovsod po Sloveniji začele tudi občinske in krajevne proslave. Uro pred osrednjim slavjem so v župnijskih cerkvah opravili mašo za domovino.«

Takole je bila videti naslovnica Slovenskih novic 27. junija 1991. FOTO: Arhiv SN

Napeto na meji

Nekatere enote Jugoslovanske armade so povečale bojno pripravljenost, Slovenijo so ves dan preletavala vojaška letala. Novinar Slovenskih novic je ob tem več ur opazoval dogajanje na državni meji v Ratečah in napisal: »Na mejnih prehodih je prišlo do manjših incidentov, k sreči je šlo le za žuganje. Predstavniki slovenske države so zjutraj ob pomoči delavcev cestnih podjetij na mejah namestili ob dosedanjih nove table z napisi Republika Slovenija in z drogov sneli jugoslovanske zastave. Tedaj so vojaki mejnih enot in oboroženi z vseh strani uperili orožje v Slovenijo. Precej huje pa je bilo na Hrvaškem, kjer je bilo več ljudi celo mrtvih.«