  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBLIKOVANJE KOALICIJE

Generalni sekretar Svobode se sprašuje: »Mogoče je gospod Logar zavrtel napačen telefon, namesto na Ameriško na Trstenjakovo?« (VIDEO)

Prvak Demokratov pravi, da vabil z desne še nimajo, glede na razmerja pa veliko neznank v enačbi sestave vlade ni, meni.
Robert Golob in Anže Logar sta sodelovanje prekinila, preden se je sploh začelo. FOTO: Arhiv Slovenskih Novic
M. U.
 21. 4. 2026 | 16:32
 21. 4. 2026 | 17:48
4:14
A+A-

Prvak Demokratov Anže Logar meni, da je po napovedi Svobode o delu v opoziciji politična situacija »več ali manj jasna«. Tudi sami so »zelo izčistili pozicije«, pripravljeni so na pogovore, rdečo črto zanje predstavlja neenakovredna obravnava partnerjev. 

Golob se je »samoizključil iz enačbe«

Logar ocenjuje, da se je prvak Svobode Robert Golob z besedami, da se Svoboda veseli dela v opoziciji, »samoizključil iz enačbe«.

image_alt
Svoboda nad sklep, s katerim so izvolili Stevanovića, Janšev Mahnič pa: »Ne morejo in ne morejo se sprijazniti ...« (VIDEO)

Za Demokrate pa velja, da so vedno odprti za pogovore, je zatrdil. Tako tudi o razkoraku v izjavah zadnje dni pravi, da se poskuša iskati »razdor tam, kjer ga ni«. Logar je namreč v petek sporočil, da se dokončno umikajo iz pogajanj z Golobom, v ponedeljek pa je vodja poslancev Franc Križan po posvetih o mandatarju pri predsednici republike Nataši Pirc Musar dejal, da nadaljujejo pogovore z vsemi, ki jih bodo jemali kot resnega partnerja.

image_alt
Slovenija še brez novega mandatarja! Janša si pušča proste roke, Golob gre v opozicijo

Logar tako zanika informacije, da naj bi bilo nad petkovo odločitvijo o košarici Golobu tudi nekaj nezadovoljstva. Povabila prek medijev, poskus napada na poslance in najava, da bodo poskušali prepričati enega za drugim, je po Logarjevih besedah sodu izbilo dno. Konec tedna po njegovih besedah tako niso zasedali organi stranke, rezultat katerih je bila ponedeljkova izjava Križana. O tem, ali so v to smer vendarle tekli kakšni pogovori, pa je dejal, da imajo v politiki »preko dneva veliko pogovorov«.

Poslanska skupina stranke pa je po Logarjevih zagotovilih enotna, je in bo glasovala enotno v zadevah, za katere se bodo skupaj odločili.

Vabila z nasprotne strani še nimajo

Vabila z nasprotne strani na pogovore o oblikovanju nove vlade pa zaenkrat še nimajo, je dejal. Tako pravi, da »v tem trenutku še nismo nikjer«, so pa zelo izčistili pozicije. Meni namreč, da je pri njihovi izjavi, da so se pripravljeni pogovarjati z vsemi, v pomembnem delu spregledan del, da pričakujejo pogovore enakovrednih partnerjev in ne s pozicije moči. »Mislim, da je to rdeča črta vseh nas,« je dejal.

Danes izvoljeni podpredsednik DZ Danijel Krivec pravi, da ni vedeževalec

Poslanec SDS in danes izvoljeni podpredsednik DZ Danijel Krivec pa je o tem, kako blizu je sestava četrte vlade pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše, dejal, da ni vedeževalec.

image_alt
To so imena nove Janševe vlade: Žan Mahnič obrambni minister, vrača se tudi Hojs

»Verjetno blizu ali pa daleč, pustimo se presenetiti, stvari se odvijajo tam, kjer se morajo, ne pred mediji, ne pred javnostjo in to je edino pravilno,« je dejal. Tako tudi meni, da je vprašanje, ali naj prevzame mandat za sestavo nove vlade, vprašanje, ki ga je treba zastaviti predsedniku SDS. Tega, ali vendarle v zakulisju potekajo pogovori, Krivec ni želel komentirati, je pa pristavil, da so ti vedno ključ do uspeha. 

Na Logarjevo petkovo sporočilo se je danes na Facebooku odzval tudi generalni sekretar Svobode Matej Grah. Dejal je, da Logar »išče izgovore in zavaja lastne volivke in volivce«. Po Grahovih besedah Logar »do danes ni zbral poguma za to, da dvigne telefon in pove, da je v bistvu že zmenjen z Janezom Janšo«. In še: »In ne, nismo prejeli niti odgovora, kaj šele kakršnekoli vsebine. Mogoče pa je gospod Logar zavrtel napačen telefon, namesto na Ameriško na Trstenjakovo?«

Dodal je, da je glede na današnje glasovanje v DZ, poleg glasovanja za predsednika DZ, jasno, kakšna bo nova koalicija.

Levica: Anže Logar je satelit SDS

So pa že v ponedeljek Logarjevo ravnanje kritično komentirali v Levici: 

»Anže Logar se zdaj izgovarja na Levico kot razlog, zakaj je prekinil pogajanja. Ponovimo: Anže Logar je satelit SDS.«

Anže LogarJanez JanšaSDSvladaNataša Pirc MusarRobert GolobVolitve 2026
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki