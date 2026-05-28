Logar dobil podporo za vstop v vlado, Demokrati potrdili ministrsko trojico

Izvršilni odbor Demokratov je prižgal zeleno luč svojim ministrskim kandidatom, torej Anžetu Logarju za gospodarstvo in delo, Tadeju Ostrcu za zdravstvu in Mihaelu Zupančiču za pravosodje. Prvak stranke Logar je ob tem ocenil, da so za njimi zahtevna pogajanja, zlasti zaradi »zahtevnih pogajalcev, ki so natančno vedeli, kaj želijo«. Vodstvo stranke je na današnjem zasedanju članom izvršilnega odbora predstavilo dosedanje delo v okviru pogajanj za sestavo naslednje vladne ekipe, predstavili so se tudi vsi trije ministrski kandidati, je po zeleni luči organov kandidatom stranke dejal predsednik Demokratov Logar.

Po njegovih besedah so bila pogajanja zahtevna, zlasti zaradi zahtevnih pogajalcev, »ki so natančno vedeli, kaj želijo, v katero smer programsko, po posameznih področjih zadevo zapeljati«. Tako je prepričan, da je vsem, ki stopajo v vlado, v interesu, da Slovenija stopi na pot razvoja z realnim izvajanjem ukrepov, zapisanih v koalicijskem sporazumu. Zatrdil je, da se zavedajo izzivov, ki so pred njimi, njihova ministrska ekipa pa želi pokazati, da se Slovenija lahko spreminja v pravo smer z uresničevanjem njihovega programa Uspešna Slovenija, je zatrdil. Ob tem je znova izpostavil njihove ključne programske točke, pregon organiziranega kriminala in korupcije, ureditev razmer v zdravstvu, davčno razbremenitev in ugodno gospodarsko okolje.

Glede predloga zakona o Skoku, kar je bila ena njihovih ključnih programskih točk, Logar pričakuje, da bi bil ta lahko vložen v naslednjem tednu, ob čemer pa bolj natančne časovnice ni želel razkrivati, saj da je treba, kot je dejal, razrešiti še nekaj vprašanj. »Skupni interes vseh treh koalicijskih partneric je, da se pripravi predlog zakona, s katerim bo dobil Skok pooblastila in možnosti, da neusmiljeno obračuna s korupcijo in organiziranim kriminalom,« je poudaril. Po njegovih besedah je tako eno od vprašanj, kako Skoku dati dodatna pooblastila nasproti organom pregona, kot je NPU, in institucijam, ki pregledujejo korupcijo, ter kako ga opolnomočiti, da bo pri pregonu korupcije lahko hitro odreagiral, je poudaril.

O tem, ali torej pregon in preprečevanje korupcije nameravajo združiti pod eno streho, pa je poudaril, da je politična volja narediti najbolj učinkovit sistem. »Te podrobnosti, kako točno navezati institucije, ki so odgovorne za pregon, je pa ravno vprašanje teh dni, kjer se pač pogajamo, kjer sodeluje več pravnih strokovnjakov in mislim, da bo na koncu dober zakon,« je poudaril Logar. Kdaj bo lista ministrskih kandidatov 16. slovenske vlade vložena v DZ, Logar ni želel razkriti, saj je to po njegovih besedah na predsedniku vlade. Pričakuje pa, da bo »zdaj šlo hitro", je odgovoril na vprašanje, kdaj si je v DZ obetati zaslišanja ministrskih kandidatov.

Iz poslanskih klopi Demokratov pa se, kot kaže, v vlado seli tudi poslanka Tea Košir. Kot je potrdil Ostrc, si poslansko kolegico želi v svoji ekipi med državnimi sekretarji. Pričakovati je, da bo mandatar Janez Janša listo kandidatov za ministre v DZ vložil v petek. Najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi pa kandidate čaka predstavitev pred pristojnim delovnim telesom DZ. Če bo njihova predstavitev za odbor ustrezna, DZ na seji glasuje o listi kandidatov za ministre kot celoti, na javnem glasovanju pa jo mora potrditi večina navzočih poslancev. Vlada nastopi funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer ministri brez resorja ne štejejo. Nova vladna ekipa bo štela 15 ministrov, od tega bo eden brez resorja.