Logar in pravosodni minister končno pred javnost z zakonskim predlogom: Skok bo!

Vlada je danes obravnavala predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ Skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve s tega področja.

Glavni cilj predloga je na zakonski ravni povezati pristojnosti Nacionalnega preiskovanega urada (NPU), Specializiranega tožilstva za pregon korupcije in organiziranega kriminala ter Specializiranega sodišča RS. S tem ciljem je tudi na zakonski ravni poudarjena dolžnost sodelovanja drugih organov, med njimi Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), izhaja iz predloga zakona.

Več sledi.