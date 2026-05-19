Logar o tem, ali je zavajal volivce: »V politiki so enkrat besede tako, drugič pa drugače, saj veste ...«

Za oddajo Odmevi je Anže Logar še tik pred volitvami vztrajal v trditvi, da bodo demokrati šli v koalicijo le, če bo 'raznobarvna'. »To je naš podstat, to je naša dokončna pika kar se tiče koalicije, ker v nasprotnem primeru se bomo vrteli v krogu in bomo gledali še četrto ponavljanje enega in istega scenarija, ki se na eni strani konča s kolesarjenjem, na drugi pa z razgradnjo gospodarske situacije v Sloveniji,« je svoja takratna izrazito govorno sredinska prepričanja izrazil predsednik stranke.

Na vprašanje, kje je danes ta 'podstat', se Logar brani, da to ni njihova izbira, ampak izbira volilcev. »Demokrati smo pred volitvami res govorili, da obstaja izbira, ampak se je izkazalo da ne obstaja,« se je branil v včerajšnji oddaji Odmevi. Z odgovorom se je nekoliko izmaknil vprašanju. »Organi naše stranke so se odločili podpreti desnosredinsko vlado, predvsem z uvidom v to, da bo treba v prihodnjem mandatu v vsa področja, ki jih bomo Demokrati pokrivali, usmeriti vso energijo v to, da se bo Slovenija boljše razvijala,« je povedal. Na ponovljeno bolj neposredno vprašanje, ali meni, da pri tem niso zavajali volilcev in ali ima Robert Golob prav, ko v primeru Demokratov omenja prevaro, je Logar krivdo prevalil na predsednika Svobode: »Robert Golob je že večkrat govoril o prevari, nato pa nas je povabil v koalicijo ... v politiki so enkrat besede tako, drugič pa drugače, saj veste,« zaključi. Se pa zaveda, da bodo Demokrati zaradi tega morali plačati določeno ceno, a so jo po besedah prvaka pripravljeni prevzeti.

Obljubo, da po volitvah ne bodo skočili v objem Janeza Janše, so požrli

Na očitek, da so ovrgli lastno zaprisego, Logar odgovarja, da ni bilo druge poti in da če bi javnost razumela ozadje pogajanj, kot ga razumejo v stranki, bi bila slika drugačna. A javnost bi ozadje pogajanj s SDS lahko poznala, če bi se Logar tako odločil – ko je šlo za pogajanja s Svobodo je namreč redno objavljal posnetke in povzetke poskusov dogovarjanj na družbenih omrežjih, medtem ko te doslednosti pri pogovorih s SDS ni bilo moč zaznati. Logar se brani, da je temu tako zato, ker so bila pogajanja s SDS hitrejša, učinkovitejša in boljša, rezultirala pa so v hitri koalicijski pogodbi, ki Demokratom ustreza.

Vse, kar ima politik, je njegova beseda

Voditelja je opomnil, da zaupanje v politika sloni vendarle le na njegovi besedi, zato je ta izjemno pomembna. Prelom besede že rezultira v padcu podpore Demokratom, kar Logarja presenetljivo ne skrbi.