»Lojze Peterle se bori s težko boleznijo«

Kandidat za predsednika vlade Janez Janša je v uvodnih besedah v državnem zboru spomnil na maj 1990, ko je v isti dvorani prisegla prva demokratično izvoljena slovenska vlada. Njen predsednik je bil Lojze Peterle. Janša je ob tem razkril tudi osebno novico o Peterletovem zdravju. »Ker se Lojze Peterle ravno zdaj bori s težko boleznijo, mu v imenu vseh nas želim hitro in uspešno okrevanje,« je dejal.

Ali se mu je ponovil rak, ni znano. Peterle je sicer o svoji bolezni prvič javno spregovoril leta 2003, ko je kot prvi politik v Sloveniji razkril, da ima raka prostate. O bolezni je govoril odkrito, mirno in brez olepševanja. Pozneje se mu je bolezen po njegovih besedah večkrat ponovila. Leta 2013 pa mu je ameriški zdravnik japonskega rodu diagnosticiral raka na kostnem mozgu (levkemija). Leta 2021 je JAVNOSTI spet javil: »Meni se je po dvajsetih letih ponovno oglasil rak. Za menoj je operacija in trenutno sem v fazi okrevanja. Na splošno se počutim v redu.«

Peterle je o bolezni vselej govoril mirno in odkrito. »Jaz sem precej miren pred vprašanjem smrti. Nisem v nobeni paniki in tudi takrat nisem bil, ko je šlo za vprašanje raka. Nisem tega doživel kot smrtno obsodbo. Mislim, da sem srečko, ker lahko te stvari jemljem z mirom,« je tudi nedavno povedal v podcastu Snemalec David.

Prav zaradi osebne izkušnje je Peterle že leta dejaven pri ozaveščanju o raku. Bil je ambasador programa Svit, sodeloval je z zdravniki v različnih akcijah proti raku, v Evropskem parlamentu pa je vodil interesno skupino MEPs Against Cancer. Zaradi dela na tem področju je, kot je nekoč povedal v smehu, pogosto slišal, da mu pravijo kar »Mr. Cancer«.

V zadnjem obdobju se je spet bolj politično angažiral. Tik pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami se je marca vrnil v NSi, ki jo je konec leta 2024 zapustil zaradi razhajanj s takratnim vodstvom. Konec marca je nastopil tudi s sinom Ožbejem Peterletom v skupnem podkastu 2 deci resnice, kjer sta govorila o identiteti, politiki, vinu in kulturi dialoga v sodobni Sloveniji.

Pred štirimi dnevi se je Peterle oglasil tudi na facebooku, kjer je komentiral razprave v državnem zboru in kritiziral, kot je zapisal, »toliko sprenevedanja in dvojne morale«. V zapisu je največ pozornosti namenil odnosu levice do bogatih in podjetnikov. Ocenil je, da je moraliziranje o bogastvu del stare ideološke logike, ob tem pa poudaril, da Slovenija po njegovem potrebuje uspešne podjetnike, ne pa vračanja v čase delitev. »Uspešen podjetnik je v delujoči pravni državi dodana vrednost za celo družbo,« je zapisal Peterle in dodal, da bi si želel, da bi imeli v vsaki občini vsaj enega Boscarola, Akrapoviča ali Štrancarja.

Vse do danes pa kaže, da se mu je zdravstveno stanje ponovno poslabšalo. V uredništvu mu želimo dovolj moči in čimprejšnje okrevanje.