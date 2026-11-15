REZULTATI V ŽIVO
Lokalne volitve: interaktivna infografika za vse občine, poiščite svojega župana
Objavljamo interaktivni zemljevid Slovenije z vsemi kandidati.
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E. N.
15. 11. 2026 | 20:03
15. 11. 2026 | 20:10
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