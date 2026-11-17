V 167 od 212 slovenskih občin so do prihodnjih lokalnih volitev že izpolnili svojo dolžnost in izvolili vodje občin v prihodnjih štirih letih. Med njimi je le 24 žensk, kar predstavlja dobrih 14 odstotkov. V drugi krog županskih volitev, ki bo potekal v 45 občinah, se bo podalo še 20 kandidatk, ki bodo skušale število županj še nekoliko dvigniti. Pred štirimi leti je bilo na županskih volitvah izvoljenih 29 žensk, kar je predstavljalo dobrih 13 odstotkov vseh. Med občinami, kjer bodo župana oziroma županjo iskali v drugem krogu, je tudi šest mestnih občin, to so: Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj, Nova Gorica in Ptuj. Tudi na vrh mestne občine se v prvem krogu ni uspelo zavihteti nobeni od kandidatk, bosta pa to v drugem krogu poskusili aktualna županja Nuška Gajšek na Ptuju in Irena Dolenc v Kranju.

Gorenjski šok

Iz Kranja prihaja največje presenečenje tokratnih lokalnih volitev, saj je izpadel Matjaž Rakovec, najbrž največji poraženec volitev. V štabu aktualnega župana, kjer je bilo v nedeljo zvečer zbranih največ novinarjev, so bili rezultati precejšen šok, čeprav je bil tudi Rakovec, kot da bi slutil, kaj ga čaka, pred tem precej zadržan v napovedovanju rezultatov. Od prejšnjih volitev je izgubil več kot polovico podpore, prejel je 3950 glasov. Razloge za poraz vidi v kampanji, ki jo je ocenil kot »zelo umazano in z veliko podtikanji«. Podporo mu je očitno odnesla afera s predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem, ki jima očitajo dogovarjanje o zemljišču za gradnjo pravoslavne cerkve in domnevno privilegiranje potencialnega kupca. V drugem krogu se bosta pomerila podžupan Janez Černe, ki ga je Rakovec junija lani po sporu razrešil s funkcije, ter svetnica Irena Dolenc z liste NSi. Tudi v sestavi mestnega sveta je SD po aferi močno izgubila, NSi in SDS pa sta pridobili.

24 ŽUPANJ je bilo izvoljenih v prvem krogu.

Napeto je na Obali, kjer bodo v drugem krogu vse oči uprte v Koper in Izolo. Tam sta še vedno v igri za župana oče in sin. V Kopru se bo Nik Popovič v drugem krogu (31,71 odstotka glasov v prvem) pomeril z aktualnim županom Alešem Bržanom (47,26), medtem ko v izolskem finalu njegovega očeta Borisa Popoviča (45,22), nekdanjega župana Kopra, čaka Daniel Radešić (40,14), ki kandidira s podporo parlamentarnih opozicijskih strank. Če bi Popovič zmagal, bi postal prvi, ki bi bil župan v dveh različnih slovenskih občinah.

V Piranu se poslanki SD Meiri Hot s 24,13 odstotka podpore ni uspelo uvrstiti v drugi krog, gladko je zmagal aktualni župan Andrej Korenika z 59,10 odstotka glasov. Tudi v Ankaranu je s podobnim odstotkom glasov (58,65) zmagal sedanji župan Gregor Strmčnik.

Športnika izpadla

Manjše presenečenje je bilo tudi v Mariboru, kjer so ankete pred prvim krogom prednost napovedovale Boru Greinerju. Z 22,88 odstotka glasov se je uvrstil v drugi krog, a bo župansko mesto napadal z drugega mesta. Nekdanji poslanec SD Matevž Frangež je v prvem krogu namreč zbral 28,17 odstotka glasov. V Frangeževem štabu smo opazili tudi aktualnega župana Sašo Arsenoviča, ki se po dveh mandatih poslavlja s položaja in je prišel pozdravit kandidate za svojega naslednika. Sam je pred volitvami podprl Andreja Baumana, ki pa je pristal na tretjem mestu. Na četrto mesto se je uvrstila nekdanja alpska smučarka Katja Koren, ki je kandidirala s podporo vladnih strank. Bo pa SDS imela največ mandatov v sestavi mestnega sveta, in sicer 9.

Najuspešnejša stranka SDS Stranka SDS je bila na volitvah najbolj uspešna, saj je v prvem krogu dobila 10 županov, a nobenega v mestni občini, in 666 svetniških mandatov v občinah s proporcionalnim volilnim sistemom. SD ima osem županov in 271 mandatov, NSi pet županov 278 mandatov. Stranki SLS je uspelo s šestimi kandidati za župana in je dobila 163 svetniških mandatov. Gibanje Svoboda ima zaenkrat enega župana in 266 mandatov, precej slabše pa sta se odrezali stranki Demokrati in Levica. Demokratom je uspelo z enim županom, Levica ga zaenkrat nima. Obe stranki imata po 39 mandatov. Najslabše sta se odrezali stranki Fokus, ki je z NSi in SLS del t. i. desnosredinskega trojčka, in Resni.ca, vsaka s po le enim svetniškim mandatom.

V Moravčah je Milanu Balažicu, ki je predčasno končal svoj županski mandat, saj je junija odstopil po sumu korupcije in bil nekaj časa celo v priporu, 75 glasov zmanjkalo do drugega kroga. Tekma v Moravčah je bila izenačena, saj je prvouvrščena Nataša Lipovec (NSi) prejela 27,51 odstotka glasov, drugouvrščeni Bojan Kos 26,55 odstotka, Balažic pa 24,15 odstotka. Na Balažicevi listi se je za občinskega svetnika potegoval tudi nekdanji smučarski skakalec Primož Peterka, a mu ni uspelo.

Janković v drugi krog

Zoran Janković je pričakoval zmago v prvem krogu. FOTO: Leon Vidic

Čeprav je zmago že v prvem krogu še tik pred razglasitvijo rezultatov pričakoval aktualni župan Mestne občine Ljubljana, ki cilja na sedmi mandat, se bo za zmago v drugem krogu moral pomeriti s kandidatom Levice. Janković je prejel 34,97 odstotka glasov, Mesec pa 26,16 odstotka – nekaj podobnega so napovedovale ankete. To je za aktualnega župana nekaj novega, saj je doslej vedno zmagoval v prvem krogu, praviloma z več kot 60-odstotno podporo. V tekmi za županski stolček bo najbrž pomembno, h komu se bodo preselili glasovi levih kandidatov in ali bodo volivci desnih v drugem krogu sploh odšli na volišče (SDS) je prejel 8,78 odstotka glasov,(Glas za otroke in družine) 8,29 odstotka,(Ljubljana smo vsi) 6,17 in(Gibanje Svoboda) 5,05. Velja omeniti, da je vplivnežzbral 4,27 odstotka glasov, kar v Ljubljani tokrat pomeni 4781 glasov, s čimer je premagal tudi aktualnega svetnika Piratov(2,47 odstotka) in svetnico NSi in Fokusa(1,25 odstotka). Preostalim kandidatom ni uspelo zbrati odstotka glasov. V mestnem svetu je Jankovićeva lista prejela največ mandatov, in sicer 13, sledi pa ji Levica z desetimi. Skupaj bo, kot kaže za zdaj, v mestnem svetu še devet list.

Nik Popovič in Aleš Bržan se bosta pomerila v Kopru. FOTO: Voranc Vogel

Levica za zdaj nima župana, Luka Mesec pa je še v igri v največji slovenski občini. FOTO: Blaž Samec

Primož Peterka ni prišel v občinski svet. FOTO: S. N.