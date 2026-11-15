Volišča so zaprta, Slovenske novice napovedujejo: v Ljubljani drugi krog med Jankovićem in Mescem! V kup občinah župan že znan (V ŽIVO)

Ključne informacije Prvi delni rezultati lokalnih volitev bodo predvidoma znani po 20. uri. Po predvolilnih javnomnenjskih rezultatih pa se Ljubljani čez dva tedna obeta drugi krog med Zoranom Jankovićem in Luko Mescem. V precej občinah je na volitvah nastopil samo en kandidat, kar pomeni, da je bil avtomatično izvoljen z enim samim glasom. Med njimi je tudi David Klobasa, neuradno najlepši slovenski župan. Šefuje v Sv. Trojici v Slovenskih goricah. Preverite ves seznam. Tukaj je interaktivni zemljevid Slovenije z vsemi občinami. Vsi rezultati bodo v njem, preverite situacijo v svoji občini. Še vedno lahko glasujete za najbolj simpatičnega županskega kandidata in najbolj šarmantno župansko kandidatko.

20:00 Na rezultate DVK še čakamo. Ko bodo, pa bo ta infografika vaša najboljša prijateljica: v njej poiščite svojo občino in spremljajte rezultate štetja v živo.

19:40 Zanimivost: V istrskih občinah zaradi novele zakona o tujcih 5400 volivcev manj. Med županskimi kandidati sicer močno prevladujejo dedci: samo 123 žensk in 491 moških kandidatov smo našteli. Najstarejši kandidat ima 81 let, najmlajši pa komaj 20. Še večja starostna razlika je med kandidati in kandidatkami za občinske in mestne svete. Teh je kar 18.016 (kandidatk in kandidatov za mestni svet je 3.596, za občinski svet pa 14.420). Najmlajša oseba ima 18 let, najstarejša pa častitljivih 95 let. Vas zanima več? Preberite tukaj.

19:33 Prihajajo prvi odzivi: »Za nami je naporna kampanja, občutki so dobri, razpoloženje odlično. Verjamem, da bo tak tudi rezultat,« je dejal Luka Mesec. Nasprotno v štabu Liste Zorana Jankovića verjamejo, da bi lahko dolgoletni župan tudi tokrat slavil v prvem krogu. »Prepričan sem, da so Ljubljančani izbrali, da se pot razvoja mesta nadaljuje,« je dejal kandidat za mestnega svetnika Lenart Žavbi. Prve vtise in izjave smo zbrali tukaj. Preberite.

19:27 V štabu Levice smo ujeli Luko Mesca. Pohvalil se je, da je bil danes na masaži, a je skrivnost, s kom. Podrobnosti si oglejte v videoposnetku, vzdušje v njegovem štabu pa si preberite tukaj.

19:22 To so občine s samo enim kandidatom, kar pomeni, da je ta avtomatsko izvoljen s samo 1 glasom:

Občina Ime novega župana Apače Andrej Steyer Bistrica ob Sotli Valerija Slemenšek Cankova Danilo Kacijan Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj Cirkulane Antonija Žumbar Dobrova-Polhov Gradec Jure Dolinar Dornava Milan Šilak Dravograd Anton Preksavec Gorenja vas-Poljane Milan (Milan Janez) Čadež Hodoš Denis Tamaško Juršinci Robert Horvat Kobilje Darko Horvat Križevci Branko Slavinec Lenart Marko Horvat Loška dolina Matjaž Antončič Luče Klavdij Strmčnik Mokronog-Trebelno Franc Glušič Muta Angelca (Angela) Mrak Odranci Barbara Ferenčak Ormož Danijel Vrbnjak Podčetrtek Peter Misja Podlehnik Sebastian Toplak Preddvor Rok Roblek Prevalje Matija Tasič Rače-Fram Samo Rajšp Ravne na Koroškem Tomaž Rožen Razkrižje Stanko Ivanušič Rečica ob Savinji Majda Potočnik Rogašovci Rihard Peurača Slovenj Gradec Tilen Klugler Sodražica Blaž Milavec Sv. Ana Martin Breznik Sv. Trojica v Slov. goricah David Klobasa Sv. Andraž v Slov. goricah Darja Vudler Berlak Šalovci Iztok Fartek Šentjernej Jože Simončič Šmarje pri Jelšah Matija Čakš Šmartno pri Litiji Blaž Izlakar Tabor Marko Semprimožnik Tolmin Alen Červ Turnišče Borut Horvat Velika Polana Damijan Jaklin Vipava Anton Lavrenčič Vitanje Andraž Pogorevc Žetale Matjaž Kopše

19:18 V občinah z le enim županskim kandidatom že znani novi župani. Med njimi je tudi Mestna občina Slovenj Gradec, ki jo bo še tretji mandat vodil Tilen Klugler. Rekordni deveti mandat čaka župana Cerkelj na Gorenjskem Franca Čebulja, osmi mandat pa sta si že pred volitvami zagotovila župana občin Prevalje in Razkrižje, Matic Tasič in Stanko Ivanušič. Celotno tabelo že izvoljenih županov si oglejte zgoraj.

19:15 Naši terenski novinarki sta v štabu Levice, kjer nestrpno pričakujejo prve rezultate svojega kandidata Luke Mesca. Očitno so optimistični, vsaj po hrani sodeč, saj se miza šibi pod dobrotami, ki se jih ne bi branili niti tovariši niti buržuji.

Dobrote v štabu Levice FOTO: N. Č.

19:10 Stavnica Polymarket Jankoviću za končno zmago pripisuje približno 63 % možnosti. Verjetnost njegovega novega mandata je sicer zadnje dni padala, Luki Mescu pa rasla. Ta ima trenutno 38-odstotno verjetnost končne zmage. Ostali kandidati si delijo le drobtinice.

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19:01 Po zaprtju volišč DVK pričenja s štetjem glasovnic. Prvi delni neuradni rezultati bodo znani po 20. uri.

19:00 Volišča po vsej državi so se zaprla. Na Slovenskih novicah napovedujemo: Ljubljana nocoj še ne bo dobila novega župana. Čez dva tedna bo potekal drugi krog med Zoranom Jankovićem in Luko Mescem. V fotofinišu je namreč več javnomnenjskih raziskav napovedalo približno tretjinsko podporo Ljubljančanov novemu županu, za dolgoletnega frontmena Levice Mesca pa naj bi v prvem krogu glasovala približno četrtina volivcev naše prestolnice. Janković ima na letošnjih lokalnih volitvah kar 14 izzivalcev, ki v en glas poudarjajo, da je čas za menjavo župana, da Ljubljana potrebuje nov način vodenja in nove prioritete. Janković Ljubljano vodi od leta 2006 in je bil doslej vedno izvoljen v prvem krogu, tokrat utegne zato biti prvič drugače.

18:50 Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob oddaji glasu v Radomljah zaželela srečo vsem 614 kandidatom za župana v državi. Na terenu opaža, da se na lokalni ravni različne politične opcije več pogovarjajo med sabo. Želela bi si, da se to prenese tudi na državno raven. »Vsake volitve in vsak referendum so pomembni, na lokalnih volitvah še toliko bolj zato, ker lokalna oblast najbolj vpliva na naše življenje v okoljih, kjer živimo,« je poudarila predsednica.

18:40 Predsednik vlade in prvak SDS Janez Janša je glasoval na domačem volišču v Šentilju pri Velenju. V izjavi za javnost po oddaji glasu je opozoril na finančno odvisnost občin od države in se zavzel za ustavno določitev deleža BDP, ki bi pripadal lokalni ravni. Po premierjevih besedah so lokalne volitve pomembne, saj volivci odločajo o kakovosti in dostopnosti storitev, ki jih potrebujejo vsak dan. Kot največjo težavo občin je izpostavil pomanjkanje finančne avtonomije. Občine se morajo namreč vsako leto z državo pogajati o višini povprečnine, kar otežuje dolgoročno načrtovanje razvoja. Zato predlaga, da bi občinam v ustavi zagotovili približno pet do šest odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).

Utrip z volišča v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

18:30 Na lokalnih volitvah, ki danes potekajo v 212 občinah po državi, je do 16. ure po podatkih občinskih volilnih komisij volilo 589.386 oz. 36,77 odstotka volilnih upravičencev. To je dobre štiri odstotne točke več kot na prejšnjih volitvah. V mestnih občinah je bila udeležba 34,17-odstotna. Do 16. ure je bila najvišja udeležba v občini Dobrovnik (64,82 odstotka), najnižja pa v občini Preddvor (25,19 odstotka). Med mestnimi občinami je bila najvišja v Velenju (37,96 odstotka), sledile so Murska Sobota (36,41 odstotka), Koper (36,16 odstotka), Novo mesto (35,89 odstotka), Ptuj (35,69 odstotka), Celje (35,52 odstotka), Ljubljana (35,18 odstotka), Krško (33,91 odstotka), Kranj (33,17 odstotka), Slovenj Gradec (31,48 odstotka), Nova Gorica (29,92 odstotka) in Maribor (29,75 odstotka). Volilna udeležba do 16. ure je višja kot na zadnjih lokalnih volitvah. Na današnjih volitvah, na katerih volivci volijo župane in člane občinskih svetov, pa tudi člane krajevnih, vaških oz. četrtnih skupnosti, ima pravico voliti okoli 1,6 milijona volivcev. Odprtih je 3116 rednih volišč.

18:26 Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je v času volilnega molka, ki se je pred današnjimi lokalnimi volitvami začel v petek opolnoči, danes do 15. ure skupno prejela 127 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Inšpektorat za notranje zadeve obravnava 62 zadev, pri katerih obstaja sum kršitve. Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 200 do 3000 evrov

18:25 Pozdravljeni v volilnem večernem blogu Slovenskih novic. Z vami bomo v živo spremljali razplet prvega kroga lokalnih volitev. Nocojšnja ekipa: Kaja in Nina na terenu, Petra z videoposnetki ter Simon, Anja, Barbara, Mitja, Aljoša in Robert v redakciji.