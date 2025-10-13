  • Delo d.o.o.
PREHRANA

Lokalno cenimo, sezonsko še ne

Okus domačega je kupcem vse bolj pomemben. Najnižja dosežena stopnja samooskrbe je bila pri sadju.
Tudi na naših mizah se prepogosto znajde nesezonsko in neavtohtono sadje. FOTO: Alexraths/Getty Images
Tudi na naših mizah se prepogosto znajde nesezonsko in neavtohtono sadje. FOTO: Alexraths/Getty Images
L. K.
 13. 10. 2025 | 08:00
5:20
A+A-
Slovencem je okus domačega vse bolj pomemben. Številne raziskave kažejo, da radi posežemo po hrani, ki nas spomni na tradicijo, res pa je tudi, da si pozimi zelo radi zaželimo tudi jagod in lubenic, torej nekaj nesezonskega. Nedavna analiza podjetja, ki se ukvarja z dostavo hrane, je pokazala, da so na vrhu nakupovalnega seznama pri sadju banane, borovnice, jagode in limone, pri zelenjavi pa paprike, solata, paradižnik in brokoli. Najpogosteje jih naročajo kupci, ki cenijo praktičnost in hitrost, hkrati pa želijo, da je izdelek svež in dostavljen v najkrajšem možnem času. 40 ...

