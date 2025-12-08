Loterija Slovenije ima slabe novice glede omejene izdaje Novoletnega Lota!

Letošnja omejena izdaja Novoletnega Lota je ponovno naletela na velik odziv. Loterija Slovenije je sporočila, da je vseh 450.000 srečk že prodanih, kar pomeni, da se uvodni del letošnje izdaje zaključuje. Med nagradami so tri stanovanja v različnih slovenskih mestih, večletne rente in druge nagrade. Skupno bo razdeljenih več kot 15.000 dobitkov, vrednost nagradnega sklada pa presega več milijonov evrov.

Za mnoge je sodelovanje pri Novoletnem Lotu del prazničnega ritma, povezanega z upanjem, pričakovanjem in decembrsko simboliko. Sledi samo še žrebanje, ki bo razkrilo, komu bo začetek leta 2026 prinesel dodaten razlog za veselje.