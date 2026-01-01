Loto znova navdušil: četrta šestica leta 2025, srečnež je iz Maribora

V igri Loto je bila v sredo izžrebana četrta šestica v letu 2025 ter že druga v tem tednu. Tokrat je vredna 400.000 evrov, srečnež pa jo je vplačal na bencinskem servisu na Ptujski cesti v Mariboru. Za prevzem dobitka ima čas do 8. marca, so sporočili z Loterije Slovenija. Leto 2025 je igralce igre Loto razveseljevalo z visokimi dobitki. Skupaj so bile izžrebane štiri šestice in pet dobitkov 6 plus. Najvišja šestica je bila izžrebana minulo nedeljo, 28. decembra, vredna nekaj več kot 2,3 milijona evrov.

Skupaj je tako od prenove igre Loto v letu 2023 Loterija Slovenija izplačala deset dobitkov šestica in šest dobitkov 6 plus. Loto pa ne prinaša sreče le udeležencem v igri, pač pa je tudi pomemben način zbiranja sredstev za invalidske, humanitarne in športne organizacije. Samo v lanskem letu so udeleženci loterijskih iger zbrali nekaj več kot 24,9 milijona evrov koncesijskih sredstev, ki se razdelijo Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS in Fundaciji za šport.