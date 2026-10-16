Lotrič prestal glasovanje, Asta Vrečko: »Privilegijem se za nobeno ceno ne misli odreči«

Precej težke besede so v sredo v državnem svetu padale med nekaterimi svetniki, ko je bil na mizi predlog za razrešitev predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Branimir Štrukelj, ki je tam predstavnik delojemalcev, je govoril o »incestuoznem razmerju«, saj državni svet sodeluje v procesu sprejemanja zakonov, poleg tega pa je Lotrič tudi član koalicije, ki ima izvršilno oblast. Predvsem leva politična opcija je opozarjala na Lotričevo kopičenje funkcij že pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami. Zaradi tega je bil celo pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije, kjer pa, kot so sporočili junija, niso ugotovili kršitev zaradi Lotričevega hkratnega vodenja državnega sveta in stranke Fokus, ki je po novem skupaj z NSi in SLS zastopana v državnem zboru.

Na seji državnega sveta je Lidija Jerkič v imenu predlagateljev Lotričeve razrešitve spomnila, da je Lotrič tudi predsednik strateškega sveta za gospodarstvo in vsaj še dveh delodajalskih organizacij. Vse omenjene funkcije pa da se prekrivajo in je tako zelo težko določiti, v kakšni vlogi nastopa. »Mislim, da je videz nepristranskosti predsednika državnega sveta že zdavnaj izgubljen,« je izpostavila Jerkičeva.

Nekateri državni svetniki so Lotriču očitali kopičenje funkcij. Zaradi izgubljenega videza nepristranskosti so predlagali razrešitev. Lotrič je vse očitke zavrnil, glasov za razrešitev je bilo premalo.

Lotrič je na seji dejal, da so v obrazložitvi predloga sama natolcevanja. Poudaril je, da so vsi predlogi zakonov na dnevni red sej komisij prihajali redno, brez vsakršnega zadržka, predlog katerega koli državnega svetnika ali svetnice za veto pa je bil uvrščen na sejo brez zamikov. Ob tem je zagotovil, da si kot predsednik državnega sveta vedno prizadeva, da delajo dobro za državo. »Mi vsi tukaj nismo predstavniki nobene politične stranke, mi tukaj zagotavljamo interese svojih skupin,« je poudaril. In še, da prihaja iz gospodarstva ter zastopa interese obrtnikov, podjetnikov, in to je njegova prvenstvena naloga. V razpravi ga je podprlo in pohvalilo več predstavnikov delodajalcev in lokalnih interesov.

Na tajnem glasovanju je njegovo razrešitev podprlo 19 državnih svetnikov, 18 jih je glasovalo proti. Ker predlog ni prejel potrebnih 21 glasov, Lotrič tako ostaja predsednik državnega sveta. »Če uživam podporo v državnem svetu, potem mislim, da bomo s skupnimi močmi tako na domačem parketu kot zunaj naredili še marsikaj dobrega za Slovenijo,« je ocenil po glasovanju. Zatrdil je, da svoje delo opravlja skladno z zakonom, ustavo in poslovnikom.

2 GLASOVA sta zmanjkala nasprotnikom.

A vseh ni prepričal. Sokoordinatorica stranke Levica Asta Vrečko je včeraj na omrežju X ocenila, da je izid glasovanja »očiten signal, da podpore večine svetnikov Lotrič nima«. Ter da bi odstopil, če bi imel vsaj malo integritete. »A notorični zbiralec funkcij se seveda imenitno plačani funkciji, šoferju in vsem drugim privilegijem za nobeno ceno ne misli odreči,« je izpostavila in med drugim njegove besede, da ga državni svet podpira, ocenila, da je to »pač tako, če si podaljšana roka vlade, kjer je poraz na referendumih zmaga, za vse so krive zarote in iščeš poti, kako boš uveljavil nekaj, kar ni dobilo legitimne podpore«.

Asta Vrečko je prepričana, da bi moral Lotrič odstopiti. FOTO: Blaž Samec