Lotriča želeli odstaviti, a jim ni uspelo! Predsednik državnega sveta kljub ostrim očitkom ostaja na položaju

Predsedniku državnega sveta Marku Lotriču se ni bilo treba posloviti od položaja. Po zahtevi dela državnih svetnikov za njegovo razrešitev, ki so mu očitali sporno prepletanje političnih in državnih funkcij, Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. V ozadju spora je predvsem njegova dvojna vloga: poleg vodenja državnega sveta namreč predseduje tudi stranki Fokus, ki sodeluje v koaliciji premierja Janeza Janše.

Zahtevo za razrešitev sta vložili interesni skupini delojemalcev in negospodarskih dejavnosti, ki sta prepričani, da Lotrič zaradi opravljanja več pomembnih funkcij ne zagotavlja ustrezne neodvisnosti institucije.

Toda poskus njegove razrešitve ni uspel. Lotrič tako ostaja na čelu državnega sveta, ki ga vodi od decembra 2022.

Očitajo mu, da sedi na treh stolčkih

Pobudniki razrešitve so opozorili predvsem na tri funkcije, ki jih Lotrič opravlja hkrati. Poleg predsednika državnega sveta je tudi predsednik stranke Fokus, ene od strank vladajoče koalicije, in predsednik vladnega strateškega sveta za gospodarstvo. Prav takšno prepletanje odgovornosti je po mnenju predlagateljev sporno. »S hkratnim opravljanjem vseh treh prej navedenih funkcij v eni osebi prihaja do prepletanja odgovornosti iz naslova vsake od njih,« so zapisali v obrazložitvi pobude.

Ocenili so, da je takšno stanje nesprejemljivo glede na ustavno vlogo državnega sveta ter nespoštljivo do državnih svetnic in svetnikov.

Prepričani so, da je zaradi svoje povezanosti z vladno koalicijo Lotrič izgubil potrebno distanco do izvršilne oblasti, zaradi česar naj bi bila okrnjena samostojnost državnega sveta.

Pobudo vložili dve interesni skupini

Razrešitev sta predlagali interesni skupini, ki ju vodita Lidija Jerkič in Branka Kalenić Ramšak. Skupaj imata deset od 40 sedežev v državnem svetu. V obrazložitvi sta poudarili, da želita zaščititi integriteto in dobro ime državnega sveta kot samostojnega državnega organa. Očitki se niso nanašali zgolj na formalno opravljanje več funkcij, temveč predvsem na vprašanje, ali lahko predsednik koalicijske stranke hkrati dovolj neodvisno vodi institucijo, katere naloga je tudi nadzorovati in dopolnjevati zakonodajni proces.

Razrešitev podprla tudi Levica

Zahteve po Lotričevem odhodu niso prišle samo iz vrst državnih svetnikov. Njegovo razrešitev so podprli tudi v Levici. Sokoordinatorica stranke Asta Vrečko je danes ponovno opozorila na prepletanje njegovih funkcij. V Levici menijo, da je državni svet pod Lotričevim vodstvom postal podaljšana roka vlade. Lotričevo razrešitev so sicer zahtevali že maja, ko je postalo jasno, da bo njegova stranka Fokus sodelovala v vladni koaliciji.