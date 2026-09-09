Lovci iz Tomišlja praznovali 80 let: opozorili tudi na medvede, šakale in politične odločitve (FOTO)

Pisal se je oktober leta 1946, ko so v reorganizaciji slovenskega lovstva ustanovili lovsko družino (LD) Tomišelj. Ta si je že v prvih letih po ustanovitvi poskušala oblikovati in urediti svoj lovni prostor, ki sega tako na svet Ljubljanskega barja kot na območje proti Krimu. Lovski dom tomišeljske zelene bratovščine je pred 40 leti zrasel na Planinci, ki je sicer zelo priljubljena izletniška točka za bližnje in daljno prebivalstvo; pred nekaj leti so ga temeljito obnovili in razširili, to soboto pa je pred lovskim domom potekala jubilejna slovesnost ob 80-letnici LD Tomišelj.

Dobre stvari delajo na pravi način

Slavnostna prireditev je ob domačih lovcih in njihovih boljših polovicah pred domom zbrala tudi nekaj gostov od blizu in daleč, ki so popestrili kulturni program in obogatili slovesnost; ta se je začela z državno himno. Nato je vodenje programa prevzela voditeljica Vesna Kovač z Radia 94, tudi sama članica zelene bratovščine Nova vas-Bloke: »Na Bloški planoti je devet mesecev mraz in tri mesece zima,« je dejala.

Lovski pevski zbor iz Medvod je požel aplavz.

Ker LD Tomišelj gravitira tako proti občini Ig kot občini Brezovica, sta bila navzoča oba župana. Metod Ropret, župan Brezovice, je bil kanček presenečen, da je prav njemu pripadel prvi slavnostni nagovor, v katerem se je dotaknil še drugih, sosednjih lovskih družin ter pojasnil, da je vsem skupno to, da od občine ničesar ne potrebujejo ali prosijo: »Resnično skrbite sami zase, znate nekako ravnati s svojimi resursi. Veseli smo, da tako dobro funkcionirate tudi po tej plati,« je pohvalil lovce.

Na obletnico ustanovitve so prišli z boljšimi polovicami.

Beseda ni mogla mimo rjavega medveda, s katerim je imel velike težave lani del brezoviškega življa na Rakitni: »Ko ministrstvo reče: 'Treba je ukrepati, omejiti moramo populacijo,' potem je to treba tudi storiti,« je dejal in opomnil, da je ravnanje s populacijami s strani lovcev strokovno: »Tukaj vas je dovolj, ki to obvladate, ki to znate, na nas iz lokalne skupnosti pa je, da pripomoremo, kjer pač lahko.«

Starešina LD Tomišelj Lado Bradač

Ropreta so pred mikrofoni zamenjale članice ženskega vokalnega seksteta Borovničke, ki so ob spremljavi kitare zapele slovensko pesem pred drugim govorcem, županom Iga Zlatkom Usenikom: »Naravovarstveniki so mnogokrat na nasprotnem bregu kot vi. Tisti, ki živimo v teh krajih, pa vemo, kaj vi za nas naredite,« je dejal in razkril, da je v njegovi vasi blizu Kureščka medved »vsakodnevni obiskovalec«, navzočim pa se je zahvalil tudi za vse, kar naredijo za gozdove. Po nastopu Domžalskih rogistov je sledil govor starešine LD Tomišelj Lada Bradača, ki je bil tudi predzadnji predsednik Lovske zveze Slovenije, trenutno pa je predsednik Zveze lovskih družin Ljubljana.

Nastopil je ženski pevski sekstet Borovničke ob kitarski spremljavi.

Bradač je spomnil na preteklost družine ter domačije, ki je stala na Planinci pred gradnjo današnjega lovskega doma, ter na nutrije, šakale in medvede: »Vem, da nas presojajo tako ali drugače. Mislim, da smo se v vseh teh časih znali naučiti, da delamo dobre stvari na pravi način.« Bradač je opomnil tudi na preteklost, ko so se pred debelim stoletjem slovenski lovci morali združiti, da so sploh lahko lovili, danes pa se trudijo zagotoviti sobivanje z naravo. Ob težavah s posameznimi vrstami pa je spomnil, da so bili aktivni tudi pri projektu vračanja risa v naše naravno okolje.

Župan Brezovice Metod Ropret je bil prvi slavnostni govorec.

Po govorih – ter nastopu Lovskega pevskega zbora Medvode – je sledila podelitev jubilejnih znakov in znakov za lovske zasluge članom LD Tomišelj za lovsko delo v naravi, pa tudi trud, čas in delo, ki so ga vložili v LD. Vesna Kovač je v uvodu spomnila na dolgo zgodovino tomišeljskih lovcev: »Gre za 80 let spominov, 80 let dela in odrekanja, 80 let prijateljstva in tovarištva in predvsem 80 let ljudi, ki so verjeli v poslanstvo lovske družine,« je nagovorila več kot 50 članov družine, ki skrbijo za divjad, naravno okolje in ohranjanje bogate lovske dediščine.

Proslavo ob obletnici so izvedli zelo uspešno.

Po koncu uradnega dela je zadonela harmonika, lovci in ostali pa so se spustili v pogovore in obujanje spominov. Lovski golaž je, kot vedno, najbolj teknil med lovci, sproščenega vzdušja pa niso pregnali niti temačni oblaki, ki so se pojavili šele v poznem popoldnevu.

Da je bilo v zadnjih letih preveč vplivov na strokovno delo lovcev, je poudaril tudi Miran Zupančič, podpredsednik Zveze lovskih družin Ljubljana: »Ni problem, da je v naše vrste vstopila politika. Problem je, da prevladujejo politične odločitve.« Bradač je po koncu prireditve še dejal, da smo že davno prerasli zgodbo, da bi se narava sama uravnavala. »Tisti trenutek, ko smo vse pozidali, ko smo naredili avtoceste, je treba imeti nekoga, ki v bistvu skrbi za to naravno ravnovesje,« pravi ter znova opomni na šakale: » Šakal je vsepovsod, vse manj pa je malih živali, srnjad izgineva. Nam je v interesu, da ostane čim več živali.«