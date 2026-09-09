  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIK JUBILEJ

Lovci iz Tomišlja praznovali 80 let: opozorili tudi na medvede, šakale in politične odločitve (FOTO)

Tomišeljski lovci že osem desetletij skrbijo za območje med Ljubljanskim barjem in Krimom, ob jubileju pa so poudarili pomen strokovnega upravljanja naravnega ravnovesja.
Ob okroglem jubileju lovske družine so nekatere člane nagradili. FOTOGRAFIJE: Tomica Šuljić

Ob okroglem jubileju lovske družine so nekatere člane nagradili. FOTOGRAFIJE: Tomica Šuljić

Lovski pevski zbor iz Medvod je požel aplavz.

Lovski pevski zbor iz Medvod je požel aplavz.

Na obletnico ustanovitve so prišli z boljšimi polovicami.

Na obletnico ustanovitve so prišli z boljšimi polovicami.

Starešina LD Tomišelj Lado Bradač

Starešina LD Tomišelj Lado Bradač

Nastopil je ženski pevski sekstet Borovničke ob kitarski spremljavi.

Nastopil je ženski pevski sekstet Borovničke ob kitarski spremljavi.

Voditeljica je bila prijetna in duhovita Vesna Kovač z Radia 94, tudi sama članica zelene bratovščine.

Voditeljica je bila prijetna in duhovita Vesna Kovač z Radia 94, tudi sama članica zelene bratovščine.

Župan Brezovice Metod Ropret je bil prvi slavnostni govorec.

Župan Brezovice Metod Ropret je bil prvi slavnostni govorec.

Slovesnost so obogatili priznani Domžalski rogisti.

Slovesnost so obogatili priznani Domžalski rogisti.

Zbrane je nagovoril tudi župan Iga Zlatko Usenik.

Zbrane je nagovoril tudi župan Iga Zlatko Usenik.

Proslavo ob obletnici so izvedli zelo uspešno.

Proslavo ob obletnici so izvedli zelo uspešno.

Ob okroglem jubileju lovske družine so nekatere člane nagradili. FOTOGRAFIJE: Tomica Šuljić
Lovski pevski zbor iz Medvod je požel aplavz.
Na obletnico ustanovitve so prišli z boljšimi polovicami.
Starešina LD Tomišelj Lado Bradač
Nastopil je ženski pevski sekstet Borovničke ob kitarski spremljavi.
Voditeljica je bila prijetna in duhovita Vesna Kovač z Radia 94, tudi sama članica zelene bratovščine.
Župan Brezovice Metod Ropret je bil prvi slavnostni govorec.
Slovesnost so obogatili priznani Domžalski rogisti.
Zbrane je nagovoril tudi župan Iga Zlatko Usenik.
Proslavo ob obletnici so izvedli zelo uspešno.
Tomica Šuljić
 9. 9. 2026 | 13:47
5:09
A+A-

Pisal se je oktober leta 1946, ko so v reorganizaciji slovenskega lovstva ustanovili lovsko družino (LD) Tomišelj. Ta si je že v prvih letih po ustanovitvi poskušala oblikovati in urediti svoj lovni prostor, ki sega tako na svet Ljubljanskega barja kot na območje proti Krimu. Lovski dom tomišeljske zelene bratovščine je pred 40 leti zrasel na Planinci, ki je sicer zelo priljubljena izletniška točka za bližnje in daljno prebivalstvo; pred nekaj leti so ga temeljito obnovili in razširili, to soboto pa je pred lovskim domom potekala jubilejna slovesnost ob 80-letnici LD Tomišelj.

Dobre stvari delajo na pravi način

Slavnostna prireditev je ob domačih lovcih in njihovih boljših polovicah pred domom zbrala tudi nekaj gostov od blizu in daleč, ki so popestrili kulturni program in obogatili slovesnost; ta se je začela z državno himno. Nato je vodenje programa prevzela voditeljica Vesna Kovač z Radia 94, tudi sama članica zelene bratovščine Nova vas-Bloke: »Na Bloški planoti je devet mesecev mraz in tri mesece zima,« je dejala.

Lovski pevski zbor iz Medvod je požel aplavz.
Lovski pevski zbor iz Medvod je požel aplavz.

Ker LD Tomišelj gravitira tako proti občini Ig kot občini Brezovica, sta bila navzoča oba župana. Metod Ropret, župan Brezovice, je bil kanček presenečen, da je prav njemu pripadel prvi slavnostni nagovor, v katerem se je dotaknil še drugih, sosednjih lovskih družin ter pojasnil, da je vsem skupno to, da od občine ničesar ne potrebujejo ali prosijo: »Resnično skrbite sami zase, znate nekako ravnati s svojimi resursi. Veseli smo, da tako dobro funkcionirate tudi po tej plati,« je pohvalil lovce.

Na obletnico ustanovitve so prišli z boljšimi polovicami.
Na obletnico ustanovitve so prišli z boljšimi polovicami.

Beseda ni mogla mimo rjavega medveda, s katerim je imel velike težave lani del brezoviškega življa na Rakitni: »Ko ministrstvo reče: 'Treba je ukrepati, omejiti moramo populacijo,' potem je to treba tudi storiti,« je dejal in opomnil, da je ravnanje s populacijami s strani lovcev strokovno: »Tukaj vas je dovolj, ki to obvladate, ki to znate, na nas iz lokalne skupnosti pa je, da pripomoremo, kjer pač lahko.«

Starešina LD Tomišelj Lado Bradač
Starešina LD Tomišelj Lado Bradač

Ropreta so pred mikrofoni zamenjale članice ženskega vokalnega seksteta Borovničke, ki so ob spremljavi kitare zapele slovensko pesem pred drugim govorcem, županom Iga Zlatkom Usenikom: »Naravovarstveniki so mnogokrat na nasprotnem bregu kot vi. Tisti, ki živimo v teh krajih, pa vemo, kaj vi za nas naredite,« je dejal in razkril, da je v njegovi vasi blizu Kureščka medved »vsakodnevni obiskovalec«, navzočim pa se je zahvalil tudi za vse, kar naredijo za gozdove. Po nastopu Domžalskih rogistov je sledil govor starešine LD Tomišelj Lada Bradača, ki je bil tudi predzadnji predsednik Lovske zveze Slovenije, trenutno pa je predsednik Zveze lovskih družin Ljubljana.

Nastopil je ženski pevski sekstet Borovničke ob kitarski spremljavi.
Nastopil je ženski pevski sekstet Borovničke ob kitarski spremljavi.

Bradač je spomnil na preteklost družine ter domačije, ki je stala na Planinci pred gradnjo današnjega lovskega doma, ter na nutrije, šakale in medvede: »Vem, da nas presojajo tako ali drugače. Mislim, da smo se v vseh teh časih znali naučiti, da delamo dobre stvari na pravi način.« Bradač je opomnil tudi na preteklost, ko so se pred debelim stoletjem slovenski lovci morali združiti, da so sploh lahko lovili, danes pa se trudijo zagotoviti sobivanje z naravo. Ob težavah s posameznimi vrstami pa je spomnil, da so bili aktivni tudi pri projektu vračanja risa v naše naravno okolje.

Župan Brezovice Metod Ropret je bil prvi slavnostni govorec.
Župan Brezovice Metod Ropret je bil prvi slavnostni govorec.

Po govorih – ter nastopu Lovskega pevskega zbora Medvode – je sledila podelitev jubilejnih znakov in znakov za lovske zasluge članom LD Tomišelj za lovsko delo v naravi, pa tudi trud, čas in delo, ki so ga vložili v LD. Vesna Kovač je v uvodu spomnila na dolgo zgodovino tomišeljskih lovcev: »Gre za 80 let spominov, 80 let dela in odrekanja, 80 let prijateljstva in tovarištva in predvsem 80 let ljudi, ki so verjeli v poslanstvo lovske družine,« je nagovorila več kot 50 članov družine, ki skrbijo za divjad, naravno okolje in ohranjanje bogate lovske dediščine.

Proslavo ob obletnici so izvedli zelo uspešno.
Proslavo ob obletnici so izvedli zelo uspešno.

Po koncu uradnega dela je zadonela harmonika, lovci in ostali pa so se spustili v pogovore in obujanje spominov. Lovski golaž je, kot vedno, najbolj teknil med lovci, sproščenega vzdušja pa niso pregnali niti temačni oblaki, ki so se pojavili šele v poznem popoldnevu.

Da je bilo v zadnjih letih preveč vplivov na strokovno delo lovcev, je poudaril tudi Miran Zupančič, podpredsednik Zveze lovskih družin Ljubljana: »Ni problem, da je v naše vrste vstopila politika. Problem je, da prevladujejo politične odločitve.« Bradač je po koncu prireditve še dejal, da smo že davno prerasli zgodbo, da bi se narava sama uravnavala. »Tisti trenutek, ko smo vse pozidali, ko smo naredili avtoceste, je treba imeti nekoga, ki v bistvu skrbi za to naravno ravnovesje,« pravi ter znova opomni na šakale: » Šakal je vsepovsod, vse manj pa je malih živali, srnjad izgineva. Nam je v interesu, da ostane čim več živali.«

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Lovska zveza Slovenijelovciobletnicadivjadlovska družinamedvedi
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
TRADICIJA

Kralja Karla ni, na pomembnem dogodku namesto njega princ William

Princ William bo na pogrebu norveškega kralja Haralda V. v Oslu zastopal kralja Karla.
9. 9. 2026 | 13:25
13:22
Bulvar  |  Domači trači
MOČAN NALIV

Neurje sredi Ljubljane ujelo Jožeta Potrebuješa: »Pazite nase ...« (FOTO)

Močan naliv je sredi Ljubljane presenetil tudi člana Čukov, ki je dogajanje posnel in sledilce pozval k previdnosti.
9. 9. 2026 | 13:22
13:08
Novice  |  Slovenija
CESTE

Avtocesta zaradi nesreče zaprta, promet ovirajo še nevihte in gneča

Podravska avtocesta zaradi nesreče zaprta med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru.
9. 9. 2026 | 13:08
13:00
Bulvar  |  Suzy
LILI SORUM

Numerologija: čas žetve in preobrazba (Suzy)

September prinaša poseben občutek. Konec počitnic, konec poletja, znova rutina – morda nekoliko drugačna kot prej, a vendarle rutina in obveznosti.
9. 9. 2026 | 13:00
12:37
Novice  |  Svet
TRGOVINA Z DROGO

Televizijska voditeljica obsojena na smrt z obešanjem: trdi, da je nedolžna

V drugi kazenski zadevi obsojena na tri leta zapora, ker naj bi napadla svojega voznika.
9. 9. 2026 | 12:37
12:15
Šport  |  Tekme
PRED NOVIM IZZIVOM

Slovenski odbojkarji po novo evropsko kolajno: z naslovom prvaka bi se neposredno uvrstili na olimpijske igre

Slovenska odbojkarska reprezentanca nekoliko oslabljena, a v dobri formi pričakuje začetek evropskega prvenstva v Modeni.
Nejc Grilc9. 9. 2026 | 12:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bomo lahko še dobivali pisma v nabiralnik? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Potovanja, prevoz in malica za mlade cenejši

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Ključni preizkus šele prihaja

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
8. 9. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki