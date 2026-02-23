Lovec lovcu grozil, da ga bo odrl

ŠE VEDNO IMA OROŽJE

Braslovčan pravnomočno obsojen zaradi groženj, a orožje še vedno poseduje. Policija je zanj podala negativno mnenje, na Upravni enoti Žalec se postopek vleče.

Na naše uredništvo se je obrnil Mihael Juršič, član Lovske družine Braslovče, ki mu je Dušan Urankar, član iste lovske bratovščine, pred slabimi petimi leti po telefonu zagrozil, da ga bodo določeni lovski tovariši »dobili v gozdu in ga odrli, njegovo kožo pa vrgli na veje«. Urankar se je zaradi tega znašel na sodišču, tožilstvo mu je očitalo, da je Juršiča ustrahoval in ga vznemiril, ker mu je resno zagrozil, da bo napadel njegovo življenje in telo. Žalsko okrajno sodišče je Urankarja septembra 2024 spoznalo za krivega zaradi grožnje in ga obsodilo na pogojno dvomesečno zaporno kazen s ...