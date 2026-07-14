Lovska družina Stoperce obeležila 80 let tradicije: najbolj zaslužnim podelili priznanja

V teh vročih poletnih vikendih povsod po Sloveniji pripravljajo proslave jubilejev in obletnic različnih društev, kar je zlasti na podeželju pravi krajevni praznik. In tako je bilo tudi v Stopercah, nedaleč od romarske Ptujske Gore, kjer je domača Lovska družina (LD) Stoperce, z nekdaj nad 30 člani obeležila lep jubilej, 80-letnico svojega obstoja in uspešnega delovanja. Zanimiva prireditev ob tem visokem jubileju je potekala v dvorani Doma krajanov v Stopercah, z nekaj nad 170 dušami, na prireditvi pa je bila ob svečani proslavi še lovska razstava in druženje s krajani Stoperc, lovci sosednjih družin in povabljenimi gosti.

Seveda je na proslavi, ki jo je vodil tenorist Tim Ribič, sicer član LD Stoperce, ki je v uvodu zapel slovensko himno, bilo tudi šest dosedanjih predsednikov - starešin. Pozdravni govor je imel aktualni starešina LD Stoperce Primož Korez, slavnostni govornik na proslavi pa je bil predsednik Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož dr. Srečko Felix Krope, tudi nekdanji predsednik LZS, ki je v svojem govoru poudaril pomen sodelovanja lovcev z lokalnim okoljem in skrb za ohranjanje narave in divjadi.

Stoperški lovci ob svoji 80-letnici. FOTO: Arhiv Ld Stoperce

Zaslužnim članom LD Stoperce so bila podeljena odlikovanja Lovske zveze Slovenije: red za lovske zasluge II. stopnje je prejel Stanko Kolar, znak za lovske zasluge pa so prejeli David Bedenik, Rok Martin Jernejšek, Ludvik Korez, Primož Korez – Bombič, Primož Korez – Veški, Aleš Taciga, Matej Zupanič in Tim Ribič. Znak za 40 let članstva v LD Stoperce sta prejela Srečko Taciga in Joži Žunkovič. Sedanji starešina Primož Korez in Srečko Taciga, ki je LD Stoperce kot starešina vodil zadnjih 8 let, sta Občini Majšperk in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Stoperce podelila pisno zahvalo za dolgoletno uspešno sodelovanje.

V kulturnem programu na proslavi so sodelovati Rogisti Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož, ki so poleg lovske himne zaigrali še nekaj skladb, ženska vokalna skupina Kulturno prosvetnega društva Stoperce Lahterna, ki je zapela dve pesmi in Tim Ribič, ki je skupaj s prisotnimi v dvorani zapel pesem »Gozdarjeva hči«, ki je neformalna himna stoperških lovcev. Navzoče je nagovoril in predal LD Stoperce simbolno darilo župan Občine Majšperk Sašo Kodrič, prav tako pa tudi predstavniki društev v Stopercah. Po proslavi so si vsi prisotni ogledali lovsko razstavo v Domu krajanov Stoperce, ob prijetnem druženju pa so gostitelji vsem postregli s srnjakovim golažem in pristno štajersko kapljico, česar se nihče ni branil.