Oglasil se je Luka Dončić in povedal vse o razhodu z Anamario Goltes, podrobnosti vzamejo sapo: »Kot na vlaku smrti«

Luka Dončić je včeraj prvič javno naslovil govorice o razhodu z Anamario Goltes. Končno pa je tudi znano, kaj se je decembra ob rojstvu najmlajše Olivie dogajalo v kranjski porodnišnici. Govorice o tem, da naj bi bila že decembra vpletena policija, so se širile kar nekaj časa, a jim nihče ni namenjal resne pozornosti.

»Svoji hčerki imam rad bolj kot karkoli na svetu in naredil sem vse, kar je v moji moči, da bi lahko bili med sezono z menoj v Združenih državah Amerike, vendar to ni bilo mogoče. Zato sem se pred kratkim težko odločil in prekinil zaroko,« je izjavil včeraj za ameriški ESPN. »Vse, kar počnem, počnem za svoji hčerki. Vedno se bom boril, da bom lahko z njima in jima zagotavljal najboljše možne življenjske pogoje.«

Anamaria otrok ne bo pustila v ZDA

Ameriški portal TMZ poroča, da je Goltesova preko ameriškega sodišča že vložila zahtevo za določitev višine preživnine ter za povrnitev stroškov odvetnikov. Po navedbah virov blizu Dončića je bila zahteva vložena v zvezni državi Kaliforniji. Dončić naj o vložitvi zahteve sploh ne bi bil obveščen. Njuna prva hči, Gabriela, se je rodila 30. novembra 2023 v Združenih državah Amerike, v času, ko je Dončić še igral za Dallas Mavericks. Druga hči, Olivia, se je rodila 4. decembra 2025 v Sloveniji, natančneje v kranjski porodnišnici.

Anamaria je odločno proti, da bi dekleti odpeljal stran od nje. FOTO: Zajem zaslona, omrežje Instagram

Kaj se je dogajalo v porodnišnici?

Dončić je bil ob rojstvu druge hčerke prisoten v Sloveniji. Zaradi tega je na začetku sezone tudi izpustil dve tekmi Lakersov, proti ekipama Toronto Raptors in Boston Celtics. Že v porodnišnici pa naj bi podžgal spor o tem, da želi ob odhodu nazaj v ZDA s seboj odpeljati starejšo hčerko Gabrielo. Z Anamario naj bi se sprla pred porodom, bilo pa naj bi tako hudo, da je Goltesova, poklicala policijo. Za tem naj bi Dončić mirno zapustil bolnišnico, je poročal omenjeni ameriški portal, ki velja za odlično obveščenega.

Policisti naj bi tako 6. decembra prispeli na kraj dogodka, da bi zaslišali Goltesovo, medtem ko so Dončića zaslišali na njegovem domu. Po poročilu policije, ki ga je pregledal ESPN, policisti »niso zaznali nobenih elementov kaznivega dejanja ali prekrška«, ki bi ga storil Dončić, piše ESPN.

Dončić je menda še isti dan poletel nazaj v Združene države, od takrat ni videl njunih hčerk.

Od takrat ne Anamarie in ne hčera ni več videl

Od takrat po navedbah virov blizu Luke ni več videl ne hčera in tudi ne Goltesove. Že 26. februarja naj bi na slovenskem sodišču vložil zahtevo za začasno odredbo, s katero je želel doseči takojšen stik s hčerkama Gabrielo in Olivio. Od septembra lani naj bi vsega skupaj hčerki videl le dva dni. »Sploh ne vem, kako bi to opisal. Veliko se je dogajalo. Bil sem tam ob rojstvu svoje hčerke in to mi pomeni vse. Ampak bilo je kot na vlaku smrti,« je zaključil.