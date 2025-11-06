Luka Mesec ne verjame, da se želijo delodajalci pogajati o božičnici

Ne verjamem, da se želijo delodajalci pogajati o božičnici, je minister za delo Luka Mesec komentiral pozive delodajalske strani v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), da se vsebine iz vladnega predloga zakona o zimskem regresu oz. obvezni božičnici in prenovi sistema t. i. normirancev vrnejo v obravnavo ESS, sicer bodo iz ESS izstopili.

Mesec je v izjavi po seji vlade povedal, da je vladna stran pogajanja delodajalcem glede božičnice ponudila trikrat. Najprej so to po njegovih besedah storili ob sprejemu izhodišč za obvezni zimski prejemek zaposlenih, a so delodajalci sejo zapustili, preden bi bila ustanovljena pogajalska skupina, ki da jo je predlagala vlada.

Potem so jih, tako Mesec, tako on kot predsednik vlade in sindikati neuspešno poskusili povabiti k pogovorom, na koncu pa so na ESS poslali še sam predlog zakona in jih pozvali k pogajanjem, pa so sejo ESS takrat zapustili.

Ne verjame

»Tako da je kratek odgovor ta, da ne verjamem, da se želijo delodajalci o božičnici pogajati,« je bil jedrnat minister.

Delodajalci so se namreč v luči sprejemanja zakonskega predloga, ki bo istočasno uvedel obvezni zimski regres oz. božičnico, opredelil zimski dodatek za upokojence in znova vpeljal ugodnejšo obravnavo samostojnih podjetnikov z normiranimi odhodki, t. i. normirancev, odločili za prekinitev svojih aktivnosti v ESS. Poleg tega vprašanja so prepoznali tudi nekatere druge kršitve pravil delovanja ESS.

Delodajalska stran, ki obveznosti izplačila božičnice nasprotuje, vztraja, da se postopek sprejemanja predloga zakona, ki ga je vlada v DZ poslala minuli teden, ustavi, da se zakonska vsebina vrne nazaj v razpravo na ESS ter potem v obliki dveh ločenih predlogov znova pošlje v parlamentarno obravnavo.

Če bodo zavrnjeni, grozijo z izstopom iz ESS.