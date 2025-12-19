Luka Mesec ostaja minister, interpelacijo prestal uspešno

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je uspešno prestal interpelacijo, ki sta jo zlasti ob očitkih o neučinkovitem reševanju romskih vprašanj vložili SDS in NSi. Za nezaupnico in njegovo razrešitev je ob prisotnih 77 poslancih glasovalo 29 poslancev, proti pa 48. Mesec tako ostaja na ministrskem položaju.