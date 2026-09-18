Luka Mesec po obtožbah Dušana Smodeja: »V Tarči 2022 je povedal drugače, ali kdo pritiska nanj?«

Ljubljanska županska kampanja je danes dobila precej ostrejši ton. Portal Info360 je nekaj po 13. uri objavil polurni intervju z Dušanom Smodejem, osrednjim akterjem afere Fotopub, ki je po več letih javnega molka spregovoril tudi o svojem odnosu z vidnimi predstavniki Levice. Smodej je v intervjuju med drugim zatrdil, da z Luko Mescem nista bila zgolj bežna znanca, izrekel pa je tudi obtožbo, da Mesec uživa kokain. Mesec se je na njegove navedbe odzval danes okoli 16. ure in jih odločno zavrnil.

»Posvarili so me, da bodo to umazane volitve«

Mesec pravi, da je bil že pred odločitvijo za kandidaturo za župana Ljubljane opozorjen, da lahko pričakuje diskreditacije. »Preden sem se odločil, sem bil posvarjen, da se me bodo lotili z vsemi diskreditacijami, saj bodo to umazane volitve,« je dejal. Ob tem je poudaril, da je v politiki že 12 let in da je v tem času, kot pravi sam, marsikomu postal trn v peti. Posebej je omenil politično desnico, Zorana Stevanovića in Janeza Janšo ter zatrdil, da stojijo za omrežjem, ki je objavilo današnji intervju. S tem pa je mislil predvsem Siol.net, ki je interviju, ki naj bi bil ekskluziva za Info360, objavil pet minut pred omenjenim medijem.

Mesec je sicer kandidat Levice za župana Ljubljane. Kandidaturo je stranka uradno predstavila julija, lokalne volitve pa bodo novembra.

Mesec: »Bil sem na razstavi, to je vse, kar imam s temi ljudmi«

Mesec je znova ponovil svojo razlago o stikih s Smodejem. Pravi, da se je udeležil razstave, kar naj bi bilo razvidno tudi s fotografij, vendar zanika, da bi se s Smodejem družil ali skupaj z njim užival droge. »Bil sem tam na razstavi, kot je razvidno s fotografij, to je tudi vse,« je dejal. Obtožbe je pospremil še z besedami: »Stokrat ponovljena laž postane resnica.« Dodal je, da ga opogumlja predvsem to, da po njegovem ljudje prepoznajo, kaj se dogaja.

Smodej je od leta 2022 spremenil zgodbo

Mesec se je pri svojem današnjem odzivu posebej skliceval na Smodejev nastop v oddaji Tarča septembra 2022. Smodej je takrat povedal, da Mesca pozna in da ga je videl na enem od odprtij razstav, zanikal pa je, da bi imel z njim kakršenkoli odnos, z njim užival droge ali bil kakorkoli dovolj tesno povezan za takšno trditev. Prav zato se Mesec danes sprašuje, zakaj Smodej štiri leta pozneje svojo zgodbo spreminja.

»Zakaj danes spreminja izjave? Mu zmanjkuje denarja? Ker je tik pred sodnim postopkom? Ima dogovor z desno stranjo ali pa je žrtev pritiskov?« je nanizal. Čas objave intervjuja je zanimiv tudi zato, ker se je sodni postopek v aferi Fotopub letos vendarle premaknil. Obtožnica zoper Smodeja je postala pravnomočna marca. Breme ga zaradi dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in lahke telesne poškodbe. Avgusta se je osebno pojavil na ljubljanskem okrožnem sodišču, kjer se je končal predobravnavni narok, kdaj se bo začelo sojenje, pa takrat še ni bilo znano.

Smodej svojo kazensko odgovornost zanika. V današnjem intervjuju za Info360 pa je priznal moralno odgovornost za del dogajanja okoli Fotopuba.

Mesec pravi, da ga današnje obtožbe od kandidature ne bodo odvrnile. »Z dvignjeno glavo grem v županske volitve. Lažne obtožbe me ne bodo spravile ob živce,« je sklenil.