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KANDIDAT

Luka za Ljubljano: sokoordinator Levice tudi o kandidaturi Ropa za ljubljanskega župana

Kandidat za župana Ljubljane Luka Mesec je predstavil prve štiri programske prioritete za Ljubljano.
Luka Mesec FOTO: Blaž Samec
Luka Mesec FOTO: Blaž Samec
STA, M. U.
 2. 9. 2026 | 19:10
3:14
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Sokoordinator Levice Luka Mesec, ki je julija napovedal vstop v župansko tekmo v Ljubljani, je danes predstavil prve štiri temeljne politike programa. To so: Ljubljana, ki si jo lahko privoščimo, mesto, ki ga upravljamo skupaj, prometno pretočna ter zelena in varna Ljubljana. Ob najavi protikandidatov pa pravi, da bodo volivci končno imeli izbiro.

V Ljubljani so doslej kandidaturo za župana napovedali še aktualni župan Zoran Janković, mestna svetnika Jasmin Feratović (Pirati) in Aleš Primc (Glas za otroke in družine), nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc, kandidat Preroda Gregor Novak, v boj pa naj bi se podal tudi vplivnež Aleksandar Repić.

Mesec, ki zatrjuje, da njegovi podporniki presegajo zgolj člane stranke Levica, med drugim napoveduje brezplačen vrtec za vse ter prizadevanja za dostopnejša stanovanja. Tako napoveduje sprejetje odloka, s katerimi bi možnost kratkočasnega oddajanja stanovanj v problematičnih delih mesta omejili na 30 dni na leto, potrebno bo soglasje sosedov, poskrbeli bi tudi za nadzor. Obljublja tudi, da bodo na ravni četrtnih skupnosti omogočili soodločanje meščank in meščanov »o projektih, ki naj se tam zgodijo, in v ta namen bomo odstopili pet odstotkov celotnega občinskega proračuna«. Zasnovati želi tudi novo prometno politiko, ki bo temeljila na širitvi sistema P+R, rumenih pasovih za avtobuse na vseh mestnih vpadnicah, na katerih bodo povečali frekvence avtobusov, po mestnih vpadnicah pa bi javni prevoz naredili brezplačen. Sledili bodo tudi načelu 15-minutnega mesta, ki je sicer že zapisano v strateških dokumentih občine, »ampak ostaja neuresničeno« Z njim želijo omogočiti, da bo stanovalcem vseh sosesk v 15 minutah omogočen dostop do najbolj temeljnih storitev. Ko gre za vprašanje varnosti, je izpostavil soočenje s problemom zlorabe prepovedanih drog in brezdomstva. Na dodatno vprašanje o območju Metelkove, ki je razglašeno tudi za varnostno tvegano območje, pa je dejal, da »Ljubljana potrebuje avtonomni kulturni center, ne smemo pa gledati proč, ko celo mesto govori, da imamo tam težavo s preprodajalci drog«. Zelenje pa je treba gledati kot na temeljno podnebno infrastrukturo mesta, meni. »To pomeni, da moramo začeti delati vse, da bomo v mestu postavili zelenje, kjerkoli se ga da, na strehe trgovin, industrijskih obratov, da se revitalizira pet zelenih klinov, ki prezračujejo mesto ..., « je nanizal. Mesec je napovedal še, da bo v prihodnjih dneh začel graditi koalicijo z meščani, ko bo med kampanjo po mestnih četrtih ugotavljal, kakšno mesto si želijo in s čim lahko danes predstavljeni programski okvir dopolni. Komentiral je tudi danes predstavljeno kandidaturo Antona Ropa in jo pozdravil. »Mislim, da bo predvolilni boj tokrat zanimiv, ker bomo končno imeli Ljubljančani in Ljubljančanke izbiro,« je dejal. Verjame pa, da je njegov model zmagovalen in bo prepričal večino meščanov, saj ga je oblikoval na podlagi pobud ljudi in pogovorov s strokovnjaki. 

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