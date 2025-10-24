Luksuz v prestolnici: več kot 12 tisočakov za kvadrat, prodaja se kot za med

Nepremičninski trg v Sloveniji doživlja razcvet. Po več letih zatišja so cene stanovanj in zemljišč letos dosegle nove rekorde kljub inflaciji ter vse dražjim posojilom.

V Ljubljani se kvadratni meter novega stanovanja že približuje 5000 evrom, medtem ko je po državi povprečje prvič preseglo 3000 evrov, so poročali v oddaji 24ur. Največ seveda stane v prestolnici, kjer se razkošna stanovanja prodajajo po ceni, ki se je še pred nekaj leti zdela nepredstavljiva.

Na Rudniku so pokazali primer trisobnega stanovanja z lepim pogledom na Ljubljano. Razkošno opremljen dom s prostorno dnevno sobo, veliko teraso in dvema spalnicama se prodaja po ceni 950.000 evrov, oziroma okoli 7000 evrov na kvadratni meter.

A to še ni nič v primerjavi z najdražjim stanovanjem v Sloveniji, ki je postavilo nov rekord. V elitni soseski Schellenburg v Ljubljani je kupec za 177 kvadratnih metrov veliko stanovanje s 150 kvadratnimi metri uporabne površine in dvema parkirnima mestoma v garaži odštel neverjetnih 1,9 milijona evrov. To pomeni kar 12.700 evrov na kvadratni meter!

uksuzna stanovanja: Palais in Villa Schellenburg.FOTO: Dejan Javornik

Rekorder med rabljenimi stanovanji prihaja iz Trnovega – 120 kvadratnih metrov velik objekt, zgrajen leta 2016, je bil prodan za 1,3 milijona evrov, kar znese 12.300 evrov na kvadrat. Kljub vrtoglavim cenam zanimanja ne zmanjka. »Trenutno se res vse prodaja,« je v prispevku povedal nepremičninski agent. Prodaja stanovanj je glede na drugo polovico lanskega leta zrasla za 30 odstotkov, prodaja hiš pa za 20 odstotkov.

Po njegovem so k temu prispevale nižje obrestne mere in pomanjkanje stanovanj, saj jih je veliko dotrajanih ali praznih. »V Sloveniji nas je vse več, stanovanja pa so stara in marsikje neprimerna za bivanje,« je dodal.

Trg torej brni – in po napovedih Geodetske uprave se trend ne bo kmalu ustavil. Če ne bo večjih pretresov, pričakujejo, da bodo cene še naprej rasle.