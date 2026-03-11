Novo predvolilno dno: v Tivoliju na drevo obesili lutko v podobi Roberta Goloba (FOTO)

V ljubljanskem parku Tivoli se je pojavil prizor, ki je v javnosti sprožil zgražanje. Za zdaj še neznana oseba je v parku obesila lutko, prelepljeno s črno vrečo v obliki človeka s krili, ki naj bi simbolno predstavljala predsednika vlade Roberta Goloba. Fotografije so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih, objavili so jo tudi v facebook skupini Ekstremizmi, ne hvala.

Ljubljanski župan Zoran Janković je na dogodek reagiral z besedami: »Eden šaljivec ali pa človek brez morale je obesil lutko Roberta Goloba na drevo. Pozivam obiskovalce Tivolija, da če so ga videli oziroma če ga vidijo, naj to javijo, kajti lutka je velika in jo je moral nekdo prinesti,« je dejal Janković in še komentiral z besedami, da je sam nastopil na volitvah leta 2011 in da mora priznati, »da so bile mnogo bolj kulturne kot letošnje.«

Komentatorji se strinjajo, da je predvolilna bitka presegla vse meje dopustnega in civiliziranega: »Kaj hočejo povedati, da bodo obešali talce kot med drugo svetovno vojno?«, se ob pogledu na fotografijo viseče podobe človeka sprašuje ena od komentatork. »Vem, da so v dno duše pokvarjeni, ampak tole? Kdorkoli jih bo volil, bo SOKRIV za stanje po volitvah!«, pritegne drugi. »Upam, da policija UKREPA, saj to so DIREKTNE GROŽNJE!!!« pa izpostavi tretji komentator.

Žal to ni osamljeni primer

Pred dnevi smo poročali o mrtvem golobu na plakatu Svobode v krožišču pred Dolskim, ki se je pojavila le nekaj dni po podobnem incidentu na Vrhniki, kjer je bil na predvolilni plakat obešen kadaver živali. Identiteta storilca, motiv dejanja ter natančne okoliščine za zdaj še niso znani, zato policija nadaljuje zbiranje informacij in poziva vse, ki bi lahko imeli koristne podatke, naj jih posredujejo pristojnim organom.